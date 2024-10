Ben Affleck ya superó a JLo y está interesado en tener nueva novia, pero debe cumplir esta condición

El matrimonio de Ben Affleck y Jennifer López concluyó, pero eso significa que ya no crean en el amor, al menos no el actor estadounidense porque está interesado en retomar su vida amorosa, dio a conocer una fuente cercana a él. El actor de “Armageddon” no sólo ya dejó a “La diva del Bronx”, sino que tiene en claro cómo quiere que sea su nueva novia e incluso debe cumplir una condición.

Tanto el director de cine, de 52 años de edad, como la actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño, de 55 años, se han refugiado en sus familias, sobre todo luego de que se confirmó su separación; esto se dio de manera polémica porque JLo solicitó el divorcio el pasado 20 de agosto, día en el que hubieran festejado su segundo aniversario de boda.

Además, ambos famosos ya expresaron su sentir acerca de su separación: Jennifer López le concedió una entrevista a la comediante Nikki Glasser para el medio Interview expuso la devastó y al comienzo se le hizo difícil estar sola, pero aseguró “no me matará” y Ben Affleck externó que le hubiera gustado mantener todo en privado, informó una fuente cercana a él, de acuerdo con el medio británico Daily Mail.

Ben Affleck y Jennifer López estuvieron casados casi dos años. Foto: boletín On the JLo.

¿Ben Affleck ya tiene nueva novia?

Aunque se mantiene en el ojo del huracán por la separación de JLo, el actor de “Batman vs. Superman: el origen de la justicia” sigue adelante con su vida y “no ha renunciado a las relaciones”, informó ahora Daily Mail. De momento, el también director de cine no tiene pareja, pero “está decidido a empezar a salir con otras personas”.

“No va a saltar a algo serio hasta que el divorcio sea oficial, pero eso no significa que no vaya a salir con nadie”, informó una fuente al hablar de la vida amorosa de Ben Affleck.

Tras separarse de Jennifer López, el actor está abierto a conocer nuevas mujeres. Foto: Instagram @benaffleckreturn.

Pero Ben Affleck no sólo quiere conocer nuevas mujeres, sino que ahora busca personas que tengan hábitos de vida similares a los que él tiene. De hecho, el protagonista de las cintas “Aguas profundas” y “Perdida” tendrá nueva pareja si esta cumple con una condición: que cuide su salud y bienestar.

La misma fuente del medio británico destacó que el actor de Hollywood “sólo quiere estar con alguien que esté sobrio o recuperado”, ya que “los pasados dos años han sido demasiado difíciles y ahora que empieza a sanar tiene clara una cosa: su recuperación viene primero que nada. No va a poner su sobriedad en peligro”.

