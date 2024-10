Ben Affleck reacciona a los comentarios que Jennifer López hizo de su divorcio, ¿está enojado?

Una de las separaciones más mediáticas de 2024 es la de Ben Affleck y Jennifer López, quienes desde el comienzo tuvieron una relación amorosa complicada. La pareja -cuyos fans llaman Bennifer- salió por primera vez de 2002 a 2004 y reanudó el romance en el verano de 2021. Sin embargo, el amor de los famosos concluyó por segunda ocasión y JLo lo confirmó cuando solicitó el divorcio el pasado 20 de agosto, día en el que celebrarían su segundo aniversario de boda.

Los dos se mantuvieron herméticos con respecto a la separación, que sería la definitiva. Pese a esto, “La diva del Bronx”, de 55 años de edad, le concedió una entrevista a la comediante Nikki Glasser para el medio Interview. Durante la charla, la actriz, bailarina y cantante externó su sentir acerca de la ruptura amorosa y aseguró “esto no me matara”, a pesar de que ha confesado que el actor de Hollywood es el amor de su vida.

“Es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Sólo se puede mejorar y crecer si uno lo desea. Se trata de crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir”, expuso Jennifer López en la entrevista.