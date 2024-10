Quién es Jennifer Affleck, la prima de Ben Affleck que se convirtió en “La nueva Jenny from the Block”

Con poco más de 25 años de carrera, Jennifer López es una de las figuras de Hollywood más conocidas. Lidera numerosas películas, especialmente comedias románticas, y acumula diversos éxitos musicales, como “Love Don't Cost a Thing”, “On the Floor” y “Jenny from the Block”. Esta última canción es simbólica para la actriz y cantante, ya que se autodenomina de esta forma, además de que también es conocida como JLo y “La diva del Bronx”.

Sin embargo, la también empresaria, de 55 años de edad, tiene competencia porque una joven se autodenominó “La nueva Jenny from the Block”. Se trata de Jennifer Affleck, quien es prima de Ben Affleck, la expareja de la protagonista de las películas “Selena” y “Marry Me”.

La joven captó la atención luego de que publicó un video en el que compartió su cambio de look porque le pusieron extensiones de cabello. El clip se volvió tendencia porque de fondo se escucha la canción “Jenny from the Block” que Jennifer López lanzó en 2002 tras presentar su disco “This Is Me… Then”.

Ella es Jennifer Affleck, la prima de Ben Affleck que sigue los pasos de JLo

Ante el boom del clip de Jennifer Affleck, la duda que surgió entre numerosos usuarios de redes sociales es quién es esta joven. De entrada, queda claro que la joven, de 24 años de edad, es fan de Jennifer López, quien le solicitó a Ben Affleck, de 52 años, el divorcio el pasado 20 de agosto, día en el que cumplirían su segundo aniversario de boda.

Jennifer Affleck se robo las miradas tras publicar un video tributo a Jennifer López. Foto: Instagram Jennifer Affleck.

De acuerdo con People, la joven está casada con un primo segundo del actor de Hollywood y por eso lleva el apellido Affleck; curiosamente, su nombre es Jennifer y por eso lleva el nombre que Jennifer López usaba durante su matrimonio con el protagonista de “Batman”.

Aunque se hizo conocida a nivel global por el video con el que le rinde tributo a JLo, ya tenía una carrera en televisión estadounidense porque es una estrella de telerrealidad y aparece en el show “The Secret Lives of Mormon Wives”. A la par de esto, es generadora de contenido y se enfoca en compartir cómo es su vida siendo una madre de familia joven.

