3 giras que se convirtieron en las más taquilleras en la historia de la música y sus legendarios setlist

Hay muchas formas de disfrutar la música, pero una de las más apasionantes son los conciertos en vivo, pues más allá de los álbumes que los artistas lanzan, es en el escenario donde la verdadera magia sucede ya que es posible entrar a un mundo compuesto por canciones y vibraciones que se quedan grabadas en la mente de las y los fans, pero que también llegan a trascender la frontera del tiempo debido al impacto que tienen en la industria musical.

A lo largo de la historia de la música, las y los amantes de la música son testigos de giras que no solo dejan una huella indeleble en la industria, sino que se han convertido en auténticos fenómenos culturales, recaudando millones de dólares y posicionándose como una referencia del impacto que las melodías llegan a tener a nivel global. Una de las fuentes más prestigiosas para medir el éxito de las giras mundiales es Billboard Boxscore, empresa fundada en los años 80 que se encarga de medir el impacto económico de las giras más relevantes a nivel mundial.

La historia de este ranking está marcada por una evolución constante que ha acompañado el crecimiento de la industria musical y de los conciertos como una de las principales fuentes de ingresos para los artistas. Con la llegada de las giras masivas y las producciones cada vez más elaboradas, también aumentó el interés por asistir a los conciertos de las y los músicos más famosos, llegando incluso a quedar en la historia debido a la gran asistencia que tuvieron estas giras.

¿Cuáles han sido las giras más taquilleras en la historia de la música?

Es así como los conciertos en vivo permiten a las y los fans experimentar la música de una forma única, creando momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva de las generaciones. Por ello, aquí exploraremos tan sólo 3 de estas giras icónicas que rompieron récords de taquilla, no solo por el número de entradas vendidas, sino también por la magnitud de su impacto cultural. Así como los legendarios setlist que pasaron a la historia de la música para siempre.

Estos tours no solo han sido una celebración de la música, sino también de la capacidad de los artistas para conectar con su público de manera trascendental.

1. "The Eras Tour" por Taylor Swift con 152 shows (2023-2024)

No es un secreto para nadie que "The Eras Tour" de Taylor Swift marcó un hito en la historia de las giras musicales, recaudando más de 2 mil millones de dólares y consolidando a la cantante como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. A lo largo de la gira (que duró casi dos años), TayTay presentó un espectáculo que abarcó su carrera completa, interpretando canciones de sus distintas eras con vestuarios impresionantes y coreografías perfectas alrededor de todo el mundo.

Esta estructura de celebración de su música y crecimiento personal permitió que cada concierto fuera una experiencia única para sus fans, lo que contribuyó enormemente al éxito global de la gira. Durante su paso por México, la rubia interpretó 44 canciones que fueron un repaso por sus 17 años de carrera, creando una profunda conexión emocional con las y los swifties que la han acompañado en cada una de estas etapas. El setlist que volvió legendaria esta gira es:

Con un diseño visual innovador y una narrativa que conectó con las emociones de su público, Taylor Swift pudo no solo reafirmar su base de seguidores, sino también atraer a nuevas generaciones.

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong with Me

Love Story

Tis The Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

Ready For It

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

Long Live

22

We Are Never Getting Back Together

I knew You Were Trouble

All Too Well

The One

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

I Forgot That You Existed

Sweet Nothing

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

2. "360° Tour" por U2 con 110 shows (2009-2011)

U2, una de las bandas más influyentes de la historia de la música, ha logrado mantenerse relevante desde sus inicios en 1976, pero no fue hasta su "360° Tour" que la banda alcanzó nuevas alturas, pues no sólo destacó por su impresionante éxito económico, sino también por su innovadora puesta en escena, con la construcción de la famosa estructura "The Claw", un escenario de 360 grados que transformó la experiencia del público al hacer que cada espectador se sintiera parte del espectáculo, sin importar su ubicación en el estadio.

A lo largo de la gira, la banda ofreció un show que no solo fue visualmente espectacular, sino también profundamente emotivo, cautivando a miles de personas en cada ciudad. Con un setlist cuidadosamente seleccionado, que incluía tanto sus clásicos más icónicos como las composiciones de su último álbum, la gira consolidó aún más el legado de U2 como una de las bandas más grandes y trascendentales de todos los tiempos. El setlist que resonó en México fue: A lo largo de la gira, los fans pudieron disfrutar de canciones que ya forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Even Better Than the Real Thing (Fish Out of Water Remix)

Out of Control

Get on Your Boots

Magnificent (Remix version)

Mysterious Ways

Elevation

Until the End of the World (with "Strangers in the Night", and "New York, New York", snippets)

I Still Haven't Found What I'm Looking For

Stand by Me (Ben E. King cover) (acoustic; full band)

Desire (acoustic; full band)

Stay (Faraway, So Close!) (acoustic; Bono and The Edge only)

Beautiful Day

Miss Sarajevo (Passengers cover)

Zooropa

City of Blinding Lights

Vertigo

I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight (Remix version, with "Discothèque, "Please", and "Mofo" snippets)

Sunday Bloody Sunday

Scarlet

Walk On (with "You'll Never Walk Alone" snippet)

One

Where the Streets Have No Name (with "Amazing Grace" snippet intro)

Ultraviolet (Light My Way)

With or Without You

Moment of Surrender

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) (Elton John song)

3. "Divide Tour" por Ed Sheeran con 258 shows (2017-2019)

En el mundo del pop contemporáneo, pocas giras pueden compararse con la magnitud del "Divide Tour" de Ed Sheeran, pues con su estilo único, que mezcla elementos de folk, pop y R&B, Sheeran ganó un lugar de honor en los corazones de millones de personas alrededor del mundo, rompiendo no sólo récords de taquilla, sino que también marcó un antes y un después en la manera en que se perciben los conciertos de pop moderno.

Lo que hizo especial al "Divide Tour" fue la forma en que Ed Sheeran logró crear una atmósfera íntima en cada uno de los conciertos, a pesar de tocar en grandes estadios. A través de su impresionante habilidad como músico y cantante, Sheeran pudo conectar con su audiencia de una manera casi personal, convirtiendo cada show en una experiencia única; el setlist estuvo basado principalmente en el álbum "Divide" (2017), pero también incluyó algunos de sus éxitos más antiguos y algunas sorpresas, tales como: A través de esta gira, Ed Sheeran consolidó su estatus como uno de los artistas más influyentes y exitosos del siglo XXI.

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don't / New Man

Dive

Bloodstream

I Don't Care

Tenerife Sea

Galway Girl

The Wayfaring Stranger / I See Fire

I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Shape of You

You Need Me, I Don't Need You

El poder de la música en el mundo

Las giras más taquilleras de la historia no solo son un reflejo de la popularidad de los artistas, sino también de su capacidad para crear experiencias únicas para sus fans. Artistas como Taylor Swift, U2 y Ed Sheeran demuestran que, a través de sus canciones, sus setlists y su habilidad para conectar con el público, el concierto en vivo sigue siendo una de las formas más poderosas de expresión artística. Y aunque el mundo de la música sigue evolucionando, estos tours siguen siendo recordados como momentos clave en la historia de los conciertos. El futuro de las giras más taquilleras parece estar marcado por la innovación y la sostenibilidad.

Además, el ranking de Billboard Boxscore seguirá siendo una herramienta esencial para medir el éxito de estas giras, y con el paso de los años, seguramente veremos nuevas generaciones de artistas desafiando los límites de lo que significa tener un tour mundialmente exitoso, no solo en términos económicos, sino también en su capacidad para influir y conectar con el público a nivel global.

