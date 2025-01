5 covers de Miley Cyrus que revivieron la mejor época del rock con una voz completamente nueva

Miley Cyrus ha sido una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, pues desde sus inicios como Hanna Montana hasta su madurez musical, su carrera es un testimonio de reinvención dentro de una industria que está llena de violencias machistas. Es así como a pesar de las críticas, Miley sigue rompiendo los estereotipos y explorando diferentes géneros, consolidándose como una de las voces más versátiles y originales de la música actual.

Con más de 20 años de experiencia frente a los reflectores y 8 discos de estudio, la voz de Miley Cyrus es uno de los aspectos más distintivos de su carrera. De una tonalidad áspera, cruda y potente, su timbre vocal se convirtió en una firma inconfundible con la que puede adaptarse a las diferentes facetas de su evolución musical; aunque sus canciones se inclinan más al pop y al country, la cantante también ha explotado su lado más rockero por medio de covers que le siguen dando vida a canciones icónicas de décadas pasadas.

De esta forma, a través de sus versiones de clásicos del rock, la cantante está logrando revivir una época dorada en la música, dándole a esas canciones una nueva vida sin perder el espíritu rebelde y visceral de los originales. En estos covers, Cyrus no solo rinde homenaje a algunas de las figuras más grandes del rock, sino que también reafirma su lugar como una artista de relevancia histórica en la música.

5 covers hechos por Miley Cyrus que revivieron el rock en inglés

Miley Cyrus lleva varios años rindiendo homenaje a grandes leyendas del rock en inglés, donde además de demostrar una faceta impresionante dentro de su carrera, también logra dotar de nueva vida a temas que habían quedado enterrados entre los nuevos lanzamientos. Por ello, a continuación repasamos 5 de los covers más destacados de la cantante, mismos que no solo resucitaron el alma del rock, sino que también mostraron la evolución de su voz y su capacidad para reinterpretar temas icónicos con una sensibilidad moderna y única.

La carrera de Miley Cyrus es un testimonio de la capacidad de una mujer para reinventarse, para desafiar las normas y para crear un espacio en la historia de la música.

"Heart of Glass" de Blondie (2020)

Incluído en su álbum "Backyard Sessions" del 2020, esta reinterpretación es un claro ejemplo de cómo Cyrus logra combinar su autenticidad vocal con el legado de una de las bandas más influyentes del punk y el new wave. A través de una producción minimalista, la voz de Cyrus es capaz de capturar la esencia de la canción original mientras imprime su sello personal, dándole una sensación más madura y profunda.

Lo que hace que esta versión de "Heart of Glass" sea tan especial no es solo la impecable ejecución vocal de Cyrus, sino la forma en que la canción toma una nueva forma con su poderosa interpretación ya que su voz se siente desgarradora, añadiendo un toque de vulnerabilidad a las letras y siendo una muestra del poder femenino de Cyrus al tomar una canción que marcó una época y actualizarla para las nuevas generaciones.

"Jolene" de Dolly Parton (2012)

Éste es uno de los covers más significativos en la carrera de Miley Cyrus ya que este clásico fue interpretado originalmente por su madrina, Dolly Parton. Aunque la canción no pertenece al género del rock clásico, la interpretación de Miley lleva a este himno country a una nueva dimensión, mostrando la versatilidad de su voz; además, Miley no solo hace un homenaje a una de las figuras más grandes de la música country, sino que también lleva la canción a un terreno más íntimo y emocional, pues con su voz rasposa, la cantante llena de una carga emocional al tema, mismo que la convierte en una canción de desamor, pero también de lucha y empoderamiento femenino.

"Like a Prayer" de Madonna (2022)

Uno de los covers más recientes e impactantes hechos por Miley Cyrus, es esta versión de "Like a Prayer" ya que su interpretación no solo es un homenaje a una de las figuras más icónicas del pop, sino que también es una declaración de Miley sobre su capacidad para tomar canciones pop y convertirlas en algo completamente nuevo, fusionando estilos con una fluidez impresionante.

En su versión, Cyrus mantiene el fervor y la fuerza de la canción original, pero la lleva a un terreno más crudo, llenándola de un poder que habla directamente sobre la lucha por la justicia social y la autoaceptación. Este cover destaca por la energía rebelde, pues en vez de seguir la fórmula de Madonna, Miley se apropia de la canción con su sello personal, transformándola en un himno de empoderamiento contemporáneo; la elección de "Like a Prayer" no solo es un guiño a la historia del pop, sino también una reafirmación de que la música puede ser un medio para la transformación y la resistencia, algo que Miley ha defendido a lo largo de toda su carrera.

"Zombie" de The Cranberries (2020)

En el contexto de su serie de "Backyard Sessions", Miley Cyrus también ofreció un homenaje a una de las bandas más representativas de la década de los 90: The Cranberries. Su versión de "Zombie", una de las canciones más emblemáticas de la banda, no solo es una recreación del tema sino una interpretación visceral de un himno de protesta y resistencia; la voz de Cyrus en esta interpretación tiene una fuerza cruda que transmite el dolor de la canción original, pero lo hace con una sensibilidad que la hace aún más poderosa.

Mientras que la interpretación de Dolores O'Riordan, la vocalista de The Cranberries, era melancólica y sombría, la de Miley es apasionada, como si la cantante estuviera canalizando una experiencia personal que conecta con los problemas sociales del presente, por lo que este cover se siente particularmente relevante hoy en día ya que la canción fue escrita en un contexto de violencia política, por lo que la versión de Miley Cyrus resuena con temas de lucha, resistencia y la necesidad de alzar la voz frente a las injusticias del mundo moderno.

"Nothing Else Matters" de Metallica (2021)

Este cover se incluyó en el álbum "The Metallica Blacklist", un tributo al famoso "Black Album" de Metallica; la canción original, una de las baladas más queridas de la banda, es considerada como un himno de la introspección y la vulnerabilidad, algo que Miley Cyrus supo capturar con una sensibilidad única.

En su interpretación, Miley infunde a "Nothing Else Matters" con una pasión innegable ya que su voz, que en sus mejores momentos es desgarradora y poderosa, se adapta perfectamente a la melancolía de la pieza, pero también la revitaliza con su propio estilo; de la misma forma, la suavidad de las primeras estrofas se ve transformada cuando Miley deja su huella en el puente final de la canción, donde su voz transmite una emotividad visceral que añade capas de profundidad al significado de la canción. Este cover es una de las demostraciones más claras de la habilidad de Miley para transcender géneros y estilos, siendo no solo un homenaje al legado de Metallica, sino que también reitera cómo una artista puede tomar un clásico del metal y convertirlo en una pieza atemporal.

