Muestra Jazmina Barrera cinco acercamientos a la literatura infantil

La infancia es una de las zonas más recurrentes en las letras universales. Ya sea como paraíso perdido o como un lugar lleno de nostalgia, la vida de los niños anima el talento de los niños.

¿Cómo elegir cinco de las miradas más importantes sobre el tema? Ese fue el dilema que resolvió la editorial Gris Tormenta recurriendo a la editora, escritora y crítica literaria Jazmina Barrera, una verdadera experta en las infancias.

“La literatura infantil siempre me ha gustado y el mundo y la mirada de la infancia son cosas que me fascinan. Tenía que seleccionar cinco textos para este libro y como decidí hacerlo fue pensar si la infancia es un reino perdido, en el que no podemos volver del todo desde la edad adulta, ¿qué maneras tenemos de acercarnos?

“Y se me ocurrían que una manera es la crianza, la convivencia directa con infancias, que estaría representada en este libro con el fragmento de la novela El último samurái de Helen DeWitt, donde hay un diálogo muy real entre una madre y su hijo”, señala la escritora, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.