Penta Zero Miedo defiende a su hermano y se lanza contra Chad Gable | VIDEO

Penta Zero Miedo volvió a dejar su marca en Monday Night Raw en una noche cargada de acción, rivalidades y un tenso momento en el backstage que encendió aún más la narrativa que la WWE construye alrededor del luchador mexicano. Durante el show principal de la marca roja, los War Raiders (Ivar y Erik) se enfrentaron a Finn Bálor y JD McDonagh en una lucha de alto voltaje. Pero fue la aparición sorpresiva de Penta Zero Miedo lo que cambió el rumbo del combate.

El de Ecatepec apareció como una sombra desde el público, trepó al ring, y en un movimiento certero, empujó a JD desde la tercera cuerda, abriendo la puerta a la victoria de los War Raiders.

No obstante, lo más fuerte de la noche no ocurrió frente a las cámaras, sino detrás de ellas. En backstage, Penta Zero Miedo fue abordado por el gerente británico Nick Aldis, quien le propuso enfrentarse al temido grupo The Judgement Day esa misma noche. Penta Zero Miedo aceptó el reto sin titubear, pero la escena dio un giro inesperado con la llegada de Chad Gable.

Usuarios de redes sociales esperan una próxima pelea entre Penta y Chad Foto: X

"Esto es por mi hermano", dijo Penta Zero Miedo tras noquear a Chad Gable

Chad Gable, acompañado por Ivy Nile, revivió el historial reciente entre ambos. Provocador como pocos, le recordó a Penta Zero Miedo el show de WrestleMania 41 y, aún más doloroso, se burló de la caída de Rey Fénix a manos de " El Grande Americano". Lo que siguió fue una contundente patada de Penta Zero Miedo que lo dejó claro: no se toca a su hermano.

Esto es por mi hermano, para que respetes a los Lucha Bros, ¿sabes por qué? Porque yo soy Penta, el Zero Miedo", lanzó el mexicano con rabia antes de marcharse del lugar, dejando a Gable sin respuesta en el T-Mobile Center.

El momento encendió las redes sociales, donde fanáticos de todo el mundo comenzaron a especular con el esperado reencuentro de los Lucha Brothers, ahora dentro de WWE. Según reportes recientes de Fightful, la empresa ya estaría planeando una lucha conjunta de Penta Zero Miedo y Rey Fénix, posiblemente en SmackDown, lo que marcaría un momento histórico para la dupla mexicana en esta nueva etapa.

¿Cómo fue la pelea entre Rey Fenix y El Grande Americano?

Durante la Noche 1 de WrestleMania 41, Rey Fénix se enfrentó a El Grande Americano (Chad Gable) en un combate que atrajo la atención debido a las circunstancias que lo precedieron. Rey Fénix, recientemente incorporado a WWE, sustituyó a Rey Mysterio, quien fue retirado del evento tras sufrir una lesión en SmackDown días antes.

El personaje de El Grande Americano, interpretado por Gable, ha sido presentado como una parodia de la lucha libre tradicional. En el combate, ambos luchadores desplegaron una combinación de lucha aérea y técnica a ras de lona. Durante los momentos finales, El Grande Americano utilizó una placa metálica oculta en su máscara para conectar un cabezazo que le permitió obtener la victoria sobre Fénix.

Posteriormente, El Hijo del Vikingo, luchador de la recientemente adquirida AAA, intervino para asistir a Fénix tras el resultado. Este hecho sugiere un posible desarrollo de rivalidades futuras entre las nuevas figuras de lucha libre en WWE.