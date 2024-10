Joe Jonas y otros artistas modifican sus canciones en las que mencionan a “P. Diddy”, quien fue denunciado por abuso

La vida y carrera artística de Sean John Combs, mejor conocido como “P. Diddy”, están en picada debido a que enfrenta acusaciones relacionadas con delitos de índole sexual, como abuso y prostitución. Como consecuencia de esto, numerosos artistas están modificando canciones en las que se hace mención del rapero y productor musical, de 54 años de edad.

Con estas medidas, los famosos estarían demostrando que están en contra del intérprete de “I’ll Be Missing You”, quien saltó a la fama en los años 90 luego de que fundó su sello discográfico Bad Boys Records; por este motivo, el empresario musical, quien tiene más de 30 años en las industrias de la música y entretenimiento, se vinculó con diversos artistas, especialmente con quienes buscaban hacer música apegada el hip hop, soul y R&B.

Dos ejemplos de esto son Joe Jones y Kesha, quienes estarían en contra de Sean “Diddy” Combs y por eso habrían tomado la decisión de cambiar las letras de sus canciones. Esta decisión ha ganado revuelo entre sus seguidores y la industria musical, al grado de que es conocida a nivel mundial.

Qué canciones de Joe Jonas y Kesha mencionan a “P. Diddy”

El integrante de Jonas Brothers, de 35 años, modificó la canción “Cake by the Ocean” -con la que su banda DNCE alcanzó la fama en 2015- debido a que en la letra de la canción se menciona a “Diddy”, quien luego de trabajar en Uptown Records se abrió camino en la industria musical estadounidense y por eso ganó renombre.

Qué dice “Cake by the Ocean” de Joe Jonas

“Walk for me, baby. I'll be ‘Diddy’, you'll be Naomi, whoa, oh. Let's lose our minds and go fucking crazy. I-I-I-I-I keep on hoping we'll eat cake by the ocean”, se menciona en la canción “Cake by the Ocean” de Joe Jones, quien modificó la canción en pleno concierto en Europa, así que sus fans no pasaron desapercibido este detalle.

En sí, las líneas “Walk for me, baby. I'll be ‘Diddy’, you'll be Naomi, whoa, oh (que se traducen como “Camina para mí, nena. Yo seré ‘Diddy’, tú serás Naomi, woah-oh)” son una manera de recordar que el rapero tuvo una relación amorosa con la supermodelo Naomi Campbell entre 2002 y 2003, luego de que mantuvo un noviazgo con Jennifer López.

Qué dice “Tik Tok” de Kesha

Kesha, de 37 años, siguió los pasos del integrante de Jonas Brothers y modificó la letra de su canción “Tik Tok” que se tornó popular en 2009. La canción de la rapera y compositora menciona a “P. Diddy” desde el comienzo, ya que dice “Wake up in the mornin’ feeling like ‘P. Diddy’, que se traduce como “levantándome por la mañana, sintiéndome como ‘P. Diddy’”.

La productora y empresaria musical presentó la modificación de la canción “Tik Tok” a través de un video que compartió en esta plataforma de videos. Pero eso no fue todo, ya que la bailarina también le envió un controversial mensaje a “P. Diddy”: “J*dete”, mientras le hizo una seña con un dedo. Por lo mismo, ahora la canción dice “Wake up in the mornin’ like fuck P. Diddy”, es decir, “levantándome por la mañana como j*dete ‘P. Diddy’”.

