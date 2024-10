“Diddy” Combs y Jennifer López, el romance más polémico de finales de los 90 que incluyó una balacera y un arresto

Sean John Combs, mejor conocido como “Diddy”, “Diddy” Combs, “Puff Daddy” y “P. Diddy”, resurgió, pero no por motivos positivos, sino todo lo contrario: fue demandado por tráfico sexual y crimen organizado. Su situación legal es compleja y el próximo 5 de mayo de 2025 comenzará su juicio que se efectuará en Nueva York, Estados Unidos.

El rapero y productor musical, de 54 años de edad, fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nuevo York, donde se encuentra en prisión sin derecho a fianza. Esto ha hecho que se reavivan sus anécdotas más polémicas y una de estas se vincula con la actriz, bailarina, cantante y empresaria Jennifer López, quien fue su novia.

“P. Diddy” y JLo, de 55 años, tuvieron un intenso y complicado romance que se llevó los principales titulares a finales de los años 90. En ese momento, el rapero tenía una carrera encaminada, mientras que “La diva del Bronx” se abría camino tras ser la protagonista de la película “Selena” que se estrenó en 1997.

Jennifer López y “P. Diddy” salieron de 1999 a 2001. Foto: Pinterest.

Cuánto tiempo salieron Jennifer López y “P. Diddy”

El noviazgo de los famosos duró casi tres años, ya que se inició en 1999 cuando se grababa el video musical de la canción “If You Had My Love”, que fue el primer sencillo del álbum de estudio debut de JLo, “On The 6”. El disco se produjo bajo el sello discográfico Bad Boys Record, que es propiedad del productor musical.

La relación de Jennifer López y “Diddy” Combs duró dos años, porque concluyó en 2001. Sin embargo, se trató de una relación amorosa complicada porque incluso hubo de por medio un tiroteo y un arresto, además de que la famosa aseguró que el rapero le fue infiel, lo que fue el verdadero motivo de la separación.

Por qué detuvieron a Jennifer López y “Diddy” Combs

Uno de los momentos más dramáticos que vivieron “La diva del Bronx” y “P. Diddy” se registró en diciembre de 1999 porque acudieron a un club nocturno en Nueva York, donde se registró una balacera. De acuerdo con la investigación policiaca, las autoridades hallaron un arma en el vehículo en el que viajaba la pareja, así que ambos fueron detenidos.

La pareja vivió un tiroteo en diciembre de 1999. Foto: Pinterest.

Mientras Jennifer López estuvo detenida 14 horas, el rapero enfrentó cargos más serios, aunque finalmente fue absuelto. Sin embargo, esto fue uno de los primeros focos rojos que demostró, mismo que pasó por alto hasta ahora que fue detenido por los cargos que son principalmente de índole sexual.

Sigue leyendo:

Gloria Trevi recuerda a su hija, Ana Dalay, en el que sería su cumpleaños 25: “El amor más grande”

Marie Claire Harp defiende a Gala Montes de la estilista de Briggitte Bozzo: “Cuánto cuestan las botas, Laura”