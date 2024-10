Gloria Trevi recuerda a su hija, Ana Dalay, en el que sería su cumpleaños 25: "El amor más grande"

La exitosa carrera de Gloria Trevi se vio marcada por las acusaciones de presunto secuestro y corrupción de menores junto al productor Sergio Andrade, con quien fue detenida en Brasil. Lugar en el que la cantante vivió un tiempo y vivió uno de los momentos más difíciles: la muerte de su hija, Ana Dalay. Han pasado más de dos décadas de aquella tragedia y la intérprete compartió un tierno mensaje en redes sociales con el recuerda a su hija en el que sería su cumpleaños 25.

Aunque han surgido un sinfín de versiones sobre la muerte de Ana Dalay, la cantante ha mencionado en diversas entrevistas que el productor Sergio Andrade le hizo saber que llevó a la menor a un hospital donde médicos habrían declarado muerte de cuna al mes de nacida. La voz de “Todos me miran” tiene dos hijos más: Ángel Gabriel, que nació en febrero de 2002 en Monterrey, y Miguel Armando, que llegó al mundo en agosto de 2005 en McAllen, Texas.

Se sabe que Ana Dalay murió al mes de nacida en Brasil, sin embargo, la causa sigue generando dudas ya que han surgido varias versiones al respecto de quienes estuvieron en la vida de la cantante en aquel momento. Como María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”, y Liliana Regueiro, quienes habrían intentado desesperadamente reanimar a la bebé tras recibir ordenes de Sergio Andrade de no ir a un hospital.

En su podcast, María Raquenel reveló detalles del trágico día: “Esa tarde de sábado, posiblemente por órdenes directas de Sergio, alguien envolvió a Ana Dalay en una cobija, lo que podría haberla sofocado. También podría haber sido una muerte súbita, comúnmente conocida como muerte de cuna, que en ocasiones afecta a los recién nacidos, o incluso un ataque al corazón”.

Por otra parte, en entrevista para el programa “Viajando con Chester”, Gloria Trevi señaló que su hija había sufrido muerte de cuna, aunque es algo que nunca sabrá con certeza: “Sinceramente yo creo que fue muerte de cuna, pero que yo lo haya podido ver con doctores o que me lo hayan podido decir, no”.

“Cuando hablé con la persona a la que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija, él me dijo: ‘La llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar”, dijo la cantante en el programa antes mencionado.