Jennifer López habla por primera vez de su divorcio con Ben Affleck: “Esto no me matará”

La separación de Jennifer López y Ben Affleck ha sido de las más mediáticas de 2024 porque lo que parecía ser un cuento de hadas concluyó abruptamente. En el que sería su segundo aniversario como matrimonio, el pasado 20 de agosto, JLo tomó la decisión de solicitar el divorcio. Tras casi un mes de esto, la actriz y cantante habló de la separación mediante una entrevista que se dio a conocer hoy 9 de octubre.

Al tratarse de “La diva del Bronx”, la entrevista no fue cualquier cosa. La actriz de “Selena” y “Si te casas te mato” es la portada del medio Interview y tuvo una charla con la comediante Nikki Glasser, a quien le confesó que la separación fue compleja porque por primera vez decidió estar sola para pensar y analizar.

“Es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Sólo se puede mejorar y crecer si uno lo desea. Se trata de crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir”, destacó Jennifer López al empezar a hablar de la separación de Ben Affleck sin tener que mencionar el nombre del actor, a quien llegó a describir como el amor de su vida”.

Jennifer López admite que separarse de Ben Affleck sí fue triste y doloroso

La intérprete de “Get Right” y “Jenny from the Block” expuso que pensó que había resuelto ciertas cuestiones íntimas que tienen un impacto en todos los ámbitos de su vida, pero no fue así hasta que “toda tu casa explota, estás ahí parado en los escombros pensando: ‘cómo puedo evitar que eso vuelva a suceder’. Y comienzas a examinarlo poco a poco y dices: ‘está bien, hice esto, esta fue mi parte en esto, esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’”.

“Tienes que estar sano. Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir ‘necesito irme y estar solo. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo”, confesó JLo, quien agregó que estar sola fue triste y doloroso.

Jennifer López contó cómo vivió el proceso de separación de Ben Affleck y admitió que fue doloroso. Foto: Instagram Jennifer López.

Después de que su “casa explotó”, Jennifer López tuvo un verano solitario, como la prensa estadounidense informó cuando corrían los rumores de una posible separación de Ben Affleck. Para “La diva del Bronx”, este proceso de estar sola fue duro, pero le ayudó a saber y entender que “esto no me va a matar”.

“Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada”, externó Jennifer López al recordar qué sentía previo a solicitarle el divorcio a Ben Affleck. “Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices ‘estas cosas no me van a matar”, es como si en realidad fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”.

¿Jennifer López le dará una nueva oportunidad al amor tras separarse de Ben Affleck?

Durante la entrevista, la actriz de “Marry Me” reveló que de momento prefiere estar sola; además, confesó que por primera vez tiene un pensamiento radical en su vida: “No estoy buscando a nadie”. “¿Sabes qué? Las personas románticas, a las que les encanta tener una relación y quieren envejecer con alguien, pensamos: ‘tengo que tener eso para sentirme completo y feliz’, pero no es así”.

De hecho, JLo dijo que le tomó 30 años entender que estar sola está bien y “estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía ??decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar y simplemente pensaba ‘No, en realidad soy buena’”.

