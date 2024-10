Britney Spears, ¿víctima de “Diddy” Combs? Resurgen las acusaciones de la cantante que nadie creyó

La década de los años 2000 estuvo llena de éxitos musicales, fiestas y controversias. Diversas figuras marcaron un antes y un después, así que se mantienen como referentes musicales. Britney Spears, de 42 años de edad, es una de esas personalidades, al grado de que es llamada “La princesa del pop” debido a sus éxitos, como “Baby One More Time” y “Oops!...I Did It Again”.

A pesar de su buena racha, lo que vivió junto a otros famosos de su generación, como Christina Aguilar, la bailarina también vivió un etapa oscura por la que fue criticada. Sumado a esto, en 2007 se vio envuelta en una polémica luego de que abandonó una fiesta organizada por el rapero y productor musical Sean John Combs, de 54 años, mejor conocido como “Diddy”, “Diddy” Combs, “P. Diddy” y “Puff Daddy”.

Esa polémica fiesta en la que se vio involucrada Britney Spears fue recordada en redes sociales, específicamente en Twitter, red ahora llamada X, debido a que “Diddy” fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nuevo York, Estados Unidos, porque es acusado de abuso y tráfico sexual; se mantiene preso sin derecho a fianza y su juicio se iniciará el próximo 5 de mayo de 2025.

Britney Spears asegura que fue drogada en una fiesta de “Diddy” Combs

Ante este escenario complejo, se pone en la mesa que en aquella polémica fiesta -que fue parte de las Freak Off Parties del rapero, es decir, fiestas llenas de exceso- pudieron suceder situaciones que atentaban contra las personas. Como muestra de ello, el usuario de Twitter Juanito Say (@JuanitoSay) recordó que la cantante de “Toxic” no pudo salir de pie, sino que la sacaron cargada y por eso se especuló que estaba alcoholizada.

Sin embargo, en ese momento, Britney Spears aseguró que la drogaron. Desde 2007 hasta la fecha, “La princesa del pop” ha sostenido esto, pero en el pasado consideraron que su versión era falsa. Es hasta ahora, tras la detención de “Diddy” Combs, que su postura es considerada cierta.

En la polémica fiesta estaban diversas personalidades del medio del entretenimiento, como Paris Hilton, quien en los años 2000 destacó junto a su fiel amiga Nicole Richie, hija adoptiva de Lionel Richie. También estuvieron Dallas Austin y Casandra Ventura, quien era pareja de “P. Diddy”.

Sigue leyendo:

“Diddy” Combs y Jennifer López, el romance más polémico de finales de los 90 que incluyó una balacera y un arresto

El lado oscuro de Liam Payne: su exprometida, Maya Henry, revela que el cantante la acosa