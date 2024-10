Kendall Jenner estrenaría romance con Joe Alwyn, exnovio de Taylor Swift

Si algo caracteriza a Taylor Swift, además de su indudable talento sobre el escenario, es la lealtad que posee de sus fanáticos y que quedaría demostrada una vez más ante los rumores de que Kendall Jenner y Joe Alwyn, exnovio de la cantante, tendrían un romance. Esto generó molestia entre los swifties debido a la rivalidad que existe entre la artista y Kim Kardashian desde 2016, misma que la habría llevado a dedicarle una de sus canciones.

Aunque la intérprete de “Cruel Summer” tiene un feliz noviazgo con el jugador de la NFL Travis Kelce, la noticia de que su expareja, Joe Alwyn, podría tener un romance con Kendall Jenner no ha sido bien recibida por los fans. Así lo han expresado en redes sociales, donde se difundieron supuestas pruebas que revelarían que existe algo más que una amistad entre la modelo y el actor inglés.

Los rumores comenzaron por una fotografía que circula en redes sociales de Kendall Jenner y Joe Alwyn juntos en la gala anual del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles. Aunque en la postal también aparece Patrick Schwarzenegger, la teoría de los fans se hizo más fuerte debido a que el también compositor reaccionó con un “Me gusta” a una de las publicaciones de la modelo en Instagram.

La socialité posee gran alcance en redes sociales e influencia en el medio artístico, algo que también ocurre con Taylor Swift, pero esto no ha evitado que ambas sean blanco de controversia. Todo comenzó cuando Kanye West, exesposo de Kim Kardashian, interrumpió el discurso de la cantante cuando recibía un premio para reconocer a Beyoncé por uno de sus videos musicales.

El instante generó gran polémica y Beyoncé pidió disculpas a Taylor Swift deslindándose de lo ocurrido. Kanye West hizo lo mismo, sin embargo, en 2016 el rapero lanzó una canción en la que arremete contra la artista asegurando que él la hizo famosa: “Creo que Taylor y yo todavía podríamos tener se**, ¿por qué? Yo hice famosa a esa perr*”. Esto incrementó la tensión entre ellos, sobre todo porque Kim Kardashian aseguró que recibieron premiso de la cantante para el tema, algo que ella negó rotundamente.

La empresaria compartió en redes sociales un supuesto audio que sostenía su versión, algo que le ganó críticas y ataques a Taylor Swift quien ante la presión decidió alejarse de los reflectores durante un tiempo. Más tarde, se reveló que el audio compartido por Kim Kardashian era falso y Swift habló de lo mucho que esto logró afectarla tanto en su carrera como en su vida personal.

"Me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo a las llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí muchísimo”, dijo la cantante en entrevista para Times el año pasado.