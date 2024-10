Fan de Taylor Swift es arrestado al fingir ser guardia de seguridad, ¡quería entrar gratis al concierto!

La fiebre por asistir al "The Eras Tour", ha llevado a miles de swifties a realizar grandes sacrificios para ver en vivo a y a todo color a la mismísma Taylor Swift haciendo un recorrido por todas sus etapas musicales. Y es que el recorrido que ha dado la rubia por todo el mundo es prueba de su gran influencia en la música y, aunque hayan algunas personas que se nieguen a aceptarlo, la cantante ha logrado hacer historia con cada una de sus canciones.

Y aunque las y los fans de TayTay encontraron las maneras más ingeniosas para conseguir un boleto, ninguno de ellos había rayado en la ilegalidad hasta que el "The Eras Tour" llegó a Miami, en donde se dio a conocer uno de los casos más insólitos que ha surgido en medio de esta locura por los boletos, pues un hombre decidió fingir ser guardia de seguridad para colarse a una de sus presentaciones en Florida.

Después de varios meses viajando por el mundo, Taylor regresó al Hard Rock Stadium, en Florida, donde estará dando 3 noches de conciertos. Como era de esperarse, los boletos se habían agotado desde hace meses, pero este hombre decidió que eso no era impedimento para él e hizo todo lo posible para colarse gratis a una de las presentaciones; sin embargo, fue descubierto y arrestado por la policía real.

Hombre es arrestado por fingir ser guardia de seguridad en concierto de Taylor Swift

Este preocupante hecho sucedió el pasado 18 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida; Ivan Mariotti, un hombre de origen italiano, fue arrestado tras ser descubierto haciéndose pasar por guardia de seguridad, intentando infiltrarse en el estadio para asistir al concierto de Taylor Swift sin tener una entrada válida. Según informes de la policía local, Mariotti se encontraba vestido con un uniforme similar al de los guardias de seguridad oficiales, incluso con una placa colgando de su cuello, mientras rondaba las inmediaciones del estadio en un intento por acceder a las zonas restringidas.

Según declaraciones de las autoridades, todo comenzó cuando un guardia de seguridad del Hard Rock Stadium notó la presencia de Mariotti en una zona que estaba claramente destinada solo para el personal autorizado. A pesar de llevar una placa que pretendía darle acceso, el hombre fue confrontado por los guardias reales, quienes inmediatamente sospecharon de su presencia y al ser cuestionado, Mariotti intentó justificar su estadía en el lugar asegurando que había sido contratado por 4 mujeres para actuar como su escolta privada y llevarlas hasta sus asientos.

No obstante, esta versión pronto se vino abajo cuando 2 de las mujeres a las que Mariotti mencionó fueron interrogadas por la policía y desmintieron su historia. De acuerdo con sus declaraciones, el hombre había sido contratado exclusivamente para actuar como conductor y no como guardia de seguridad. Además, afirmaron desconocer por completo cómo o por qué llevaba una placa y un uniforme que pretendía darle una autoridad que no poseía; estos detalles, que revelaron que el plan de Mariotti no era solo imprudente, sino también meticulosamente preparado, llevaron a su inmediato arresto.

Ivan Mariotti y las consecuencias legales que deberá enfrentar

Tras ser descubierto, Ivan Mariotti fue detenido y llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia. Las autoridades lo han acusado de hacerse pasar por un oficial de seguridad, un delito grave en Florida, especialmente cuando se trata de eventos deportivos o de entretenimiento masivos. Además, Mariotti enfrenta cargos relacionados con su intento de ingresar a un evento privado sin autorización y por falsificar su identidad para obtener acceso a áreas restringidas.

El tour, que repasa las distintas etapas de su carrera, ha captado la atención no solo de sus seguidores, sino también de la prensa internacional y la industria musical.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

La fianza establecida por su liberación fue de 1,500 dólares, lo que equivale a aproximadamente 29,700 pesos mexicanos y aunque este monto podría parecer razonable para alguien que intentó colarse a un evento de tal magnitud, el incidente ha puesto de manifiesto el alto precio que algunas personas están dispuestas a pagar, tanto en términos económicos como legales, para asistir a los conciertos de la estrella pop.

Y es que la gira "The Eras Tour" de Taylor Swift ha sido un fenómeno sin precedentes en la industria musical, pues TayTay ha demostrado ser no solo una artista de gran talento sino también una astuta empresaria, llevando esta gira a una escala monumental y agotando entradas en los estadios más grandes del mundo.

Por ello, la situación que vivió Mariotti no es un hecho aislado, sino que forma parte de un fenómeno mucho más amplio que rodea al "The Eras Tour" de Taylor Swift. Desde que la gira comenzó, ha habido una creciente demanda por los boletos, las cuales han llegado a agotarse en cuestión de minutos en múltiples ciudades alrededor del mundo.

La combinación de la creciente demanda por asistir a sus presentaciones y las dificultades que muchos fanáticos han enfrentado para conseguir entradas han dado lugar a situaciones tan excepcionales como esta.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Esta situación ha llevado a la reventa de boletos a precios exorbitantes, a veces alcanzando decenas de miles de dólares por una sola entrada. Además, los esfuerzos de las y los swifties por conseguir entradas se han convertido en un fenómeno cultural, con personas dispuestas a viajar a otras ciudades, países e incluso continentes con tal de no perder la oportunidad de ver a TayTay en vivo.

Así, el intento fallido de Ivan Mariotti de colarse en un concierto de Taylor Swift disfrazado de guardia de seguridad es un ejemplo extremo de la pasión y la devoción que genera la cantante entre sus seguidores. A medida que "The Eras Tour" continúa su recorrido mundial, no cabe duda de que seguirán surgiendo historias insólitas y sorprendentes alrededor de esta gira monumental. Sin embargo, el caso de Mariotti también deja una lección importante sobre los límites que no deben cruzarse y las consecuencias que pueden enfrentar aquellos que intenten burlar la seguridad para participar en eventos exclusivos.

Sigue leyendo:

Shakira te invita a armar el setlist ideal para su tour “Las mujeres ya no lloran”

Britney Spears estaría trabajando en nueva música para la banda sonora de su biopic