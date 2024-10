¿Confirman romance? Sandra Itzel e Imanol Landeta protagonizan sensual baile en la boda de Daniela Luján: VIDEO

Recordemos que Imanol y Sandra son pareja de baile en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde han demostrado tener una química excepcional Instagram @sandraitzel

La boda de Daniela Luján y Mario Monroy estuvo llena de sorpresas y todo parece que el evento vino a confirmar que entre Imanol Landeta y Sandra Itzel hay algo más que amistad y compañerismo. A través de reses sociales ya se han difundido varios videos en los que aparece la pareja bailando muy sensual y no solo eso, estuvieron juntos en toda la celebración.

A través de su cuenta de Instagram, Sandra Itzel compartió una fotografía en la que posa junto al actor. Y aunque no dio detalles si llegaron juntos, en TikTok, especialmente fueron captados más de una vez abrazados o bailando. Este rumor llega en medio de especulaciones de un romance.

Recordemos que Imanol y Sandra son pareja de baile en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde han demostrado tener una química excepcional. Sin embargo, confirmaron que entre ellos no hay ninguna relación amorosa o sentimientos de amor, pero internautas opinan lo contrario, pues aseguran que sus acciones en la pista de baile y ensayos demuestran lo contrario.

Imanol habló del tema hace poco, y refirió que ella es una chica muy bonita con unos ojos hermosos, por lo que no descartaría que en un futuro se de algo entre ellos, mientras tanto dijo estar abierto a lo que pase y aclaró que en estos momentos no tiene pareja. Por su parte, Sandra Itzel no ha mencionado nada del tema, pero tampoco tiene novio.

La pareja ha mostrado tener una química muy buena | Foto: Instagram @sandraitzel

Imanol y Sandra Itzel protagonizan sensual baile en la boda de Daniela Luján

La pareja de baile aprovechó los conocimientos que les ha dejado participar en el programa y le sacaron brillo a la pista con algunas coreografías que ambos se sabían, pero cuando el DJ puso reguetón no dudaron en bailar sensualmente y muy pegaditos. Algo que los invitados aplaudieron, ya que estaban ambientado la fiesta pero también estaba sorprendidos de la cercanía entre los actores.

Ambos disfrutaron juntos y separados la boda, a través de sus redes sociales compartieron algunos momentos de la fiesta y sin duda alguna la pasaron muy bien. Ambos se han convertido en amigos cercanos de Daniela, con Imanol lleva muchos años de conocerse, mientras que con Sandra su amistad empezó hace poco pero se han vuelto muy cercanas.

Los actores le sacaron brillo a la pista con bailes muy sensuales | Foto: TikTok @abichuuu.2

¿Cuántos hijos tiene Imanol Landeta?

Imanol Landeta tiene una hija llamada Julia, quien nació en 2018. Julia es el resultado de su matrimonio con María Julia Ruiz, con quien se casó en 2017 y se separó en 2020. El también cantante a menudo viaja para visitar a su hija, quien vive en otra ciudad con su mamá. A pesar de la distancia, el actor comparte fotos con su hija y le dedica mensajes emotivos, expresando lo feliz que es de ser su papá.

