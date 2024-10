Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confirman que serán papás

Tras casi 6 años juntos, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confirmaron que serán papás. A través de un video que publicaron en sus redes sociales la pareja anunció que finalmente decidieron ser padres, por lo que se mostraron sumamente emocionados, ya que representa una nueva etapa en su relación.

Luego de que el presentador de televisión compartió sus ganas de ser padre por segunda vez, recientemente se dio a conocer que se encuentra esperando su primer bebé junto a su actual esposa, quien compartió lo mucho que ha crecido su vientre desde hace unos meses.

"Después de casi 6 años juntos y luego de meditarlo profundamente, hemos decidido como un acuerdo que como nuestro amor ha podido superar todos los retos vamos a complicarnos un poquito más. Por eso les anunciamos que vamos a ser papás", detalló la pareja en un comunicado.

¿Sofía Rivera Torres espera a su primer hijo?

La conductora Sofía Rivera Torres, quien ha estado casada con Eduardo Videgaray desde 2020, mostró su pancita en el comunicado que posteó en sus redes y confirmó que está embarazada desde hace unos meses, pues esperan que el bebé nazca en abril del próximo año.

Con esto, la pareja cumplió sus deseos de formar una familia, ya que hace unos meses compartieron sus ganas de ser padres. “Sin duda, tenemos muchas ganas. Yo de ser mamá por primera vez y Eduardo de volver a ser papá nuevamente", declaró la actriz de 32 años a sus fans.

Sofía Rivera espera su primer bebé. (Créditos: Instagram / @sofiariveratorres)

¿Eduardo Videgaray será papá por segunda ocasión?

Eduardo Videgaray, quien actualmente tiene 54 años, será padre por segunda ocasión, pues anteriormente tuvo una hija con su exesposa Mónica Abín, quien murió en 2017 tras luchar contra el cáncer de mama por un año. Aunque no suele mostrarla en redes sociales, se sabe que la hija del conductor se llama Andrea y actualmente es una señorita.

Sin embargo, desde hace unos meses compartió sus deseos de ser papá nuevamente y detalló que no quería tardar mucho, pues afirmó que ya no es un jovencito. "Está entre nuestros planes en un futuro muy cercano (ser papá nuevamente). Porque de por sí ya voy a ser abuelo de mis hijos, no quiero ser bisabuelo”, confesó en una plática con Shanik Berman.

Eduardo Videgaray deseaba ser papá nuevamente. (Créditos: Instagram / @eduardovidegaray)

