El homenaje de Ariana Grande a su padre en "Wicked" y que sólo pocos notaron

Sin duda alguna una de las películas más abrazadas por el público el año pasado fue "Wicked" y que le ha conseguido 10 nominaciones a los Premios Óscar 2025, eso sólo por mencionar la trama, las actuaciones, las canciones y el vestuario de esta historia, pero también se convirtió en un hit mundial ya que representó el regreso de Ariana Grande a la actuación. Y por si todo esto todavía resulta poco, este proyecto es en el que la también cantante anhelaba participar desde que era niña.

Mucho se ha comentado sobre el vínculo sentimental que Ariana Grande tiene con "Wicked" y lo especial que fue para ella formar parte del elenco que juntó el director Jon M. Chu, pero hay muchos otros elementos que no pueden pasar inadvertidos, pero que a su vez permanecen ocultos o dejando dudas entre los espectadores. Uno de ellos se encuentra en los créditos de la película, donde la intérprete de "We can't be friends" realizó un homenaje en vida a su padre y que sólo los verdaderos fans notaron.

Tras el estreno de esta cinta, que en México ocurrió el 20 de noviembre de 2024, las protagonistas de la cinta, Ariana Grande y Cynthia Erivo, ofrecieron una gira mundial donde respondieron todo tipo de preguntas y fue entonces donde la intérprete de Glinda reveló que esta película no sólo es significativa por ser el sueño hecho realidad, ya que de niña soñó con ser parte del proyecto, sino también por haberle rendido homenaje a su padre.

La forma en la que la hizo fue al usar su nombre completo y no el artístico, algo con lo que también hizo que su padre se convirtiera en partícipe de uno más de sus éxitos. En una entrevista con Entertainment Tonight se le cuestionó a la actriz de "Victorious" por qué en los créditos de su más reciente estreno ella aparecía como Ariana Grande-Butera, es decir, añadiendo este último cuando en toda su trayectoria siempre lo había evitado.

Cynthia Erivo fue la primera en saber que Ariana Grande usaría su nombre completo para los créditos de Wicked. (Foto: IG @arianagrande)

¿Por qué Ariana Grande Butera usó su nombre completo en "Wicked"?

El nombre real de la intérprete de "7 Rings" es Ariana Grande-Butera, pero desde que saltó a la fama se ha quedado sólo con el primero de sus apellidos, que fueron otorgados por su madre Joan Grande y su padre, Edward Butera. Aunque artísticamente la actriz, cantante y compositora estadounidense sólo suele usar su primer apellido, para los créditos de la película "Wicked" solicitó que se usara su nombre completo para rendirle homenaje a su padre.

"Él lloró. Ese era min nombre cuando vi por primera vez Wicked y sentí que el rol en este proyecto me llevó de regreso a casa con la pequeña Ari y tal vez muchas pequeñas piezas de ella se perdieron con el paso del tiempo en esta loca industria. Y estoy muy agradecida por la forma en la que esta experiencia me dejó regresar", contó la cantante.

De acuerdo con lo que contó la exactriz de Nickelodeon la decisión de usar su nombre completo pasó de una forma extraña e inesperada, además que la primera persona en saberlo fue su coprotagonista, Cynthia Erivo, quien terminó de animar a la actriz a tomar la decisión de ya no quitarse el apellido Butera.

"Mi papá lloró. Lo sorprendí. Se los puse (los créditos) en mi laptop y lo grabé en secreto. Fue una gran sorpresa y lloró. Fue muy emotivo", dijo.

