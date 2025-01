Kenia Os más enamorada que nunca comparte en redes romántico detalle, ¿de Peso Pluma?

Todo parece que indicar que Peso Pluma está estrenando romance, nada más y nada menos que con otra famosa cantante, se trata de Kenia Os y por lo visto ambos estarían muy enamorados, sobre todo la intérprete, pues compartió un video en el que se puede ver la romántica sorpresa que le dio su enamorado.

Desde hace varios días se ha rumorado que entre Kenia y Hassan Emilio hay una relación más que laboral. Hace seis meses que compartieron créditos en el tema “Tommy y Pamela” y al parecer ese encuentro habría sido el inicio de una historia entre ellos. Es probable que en ese momento no se diera nada entre ellos porque Peso Pluma tenía pareja, Diana Esparragoza con quien se cree que ya terminó su noviazgo hace unas semanas.

Pero no sólo se trata de especulaciones, hay imágenes que respaldan su cercanía. El sábado fueron captados en Pegasus World Cup 2025, donde los cantantes llegaron juntos aunque muy discretos, pues se encontraban muchas personas en el lugar, ahí se estuvieron fotografiando con amigos y conocidos, pero algo que llamó la atención fue que el cantante está estrenando tatuaje al estilo nodal con una letra “K” cerca del oído.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que haya una relación amorosa entre ellos, sobre todo porque Kenia ha sido muy discreta con sus parejas. A mediados del 2024 reveló que estaba saliendo con alguien pero nunca dio más detalles, luego se le vinculó con el cantante de corridos tumbado Gabito Ballesteros y hace poco también se habló de una posible relación con Belinda tras su cercanía después de lanzar “Jackpot”.

Kenia Os más enamorada que nunca comparte romántico detalle, ¿de Peso Pluma?

Al parecer quien logró conquistar su corazón fue Peso Pluma y así lo evidenció al compartir un video de lo que parece una romántica velada ya que en éste se puede ver que su enamorado le preparó una sorpresa. En el clip se puede ver que va a entrando a un lugar el cual está lleno de varios ramos de rosas rojas, mientras que en la mesa la esperaba una cena romántica.

En una segunda publicación aparece Kenia Os junto a la mesa donde están los enormes ramos de rosas. Ella luce un minivestido color café y aunque posa de perfil se puede ver lo feliz que está de la sorpresa tan romántica que le prepararon. La intérprete mazatleca sorprendió a todo el internet en medio de las especulaciones de un noviazgo con Peso Pluma, aunque nuevamente no volvió a confirmar nada ni apareció junto al cantante.

¿Quién es la pareja de Kenia Os?

Abiertamente Kenia Os no ha confirmado algún noviazgo, pero todas las señales apuntan a que su nuevo novio es Peso Pluma, y es que después de su colaboración juntos hubo una química entre los cantantes que no pudieron ocultar y aunque no se han mostrado públicamente como parejas ya han sido captados juntos varias veces, por lo que dentro de poco podrían anunciar a los medios que han decidido darse una oportunidad en el amor.

