"No fue la mejor amiga": Sofía Rivera Torres habló de su relación con Verónica Toussaint y aseguró que la amistad se enfrío

Fue el pasado jueves 16 de mayo cuando poco después de las 10 de la noche, se confirmó la muerte de la actriz, comediante y conductora Verónica Toussaint luego de haber perdido la batalla contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en el año 2021, desde entonces, Toussaint había enfrentado una batalla para recuperar su salud, la cual desafortunadamente no lo logró.

Tras la muerte de la querida conductora, en redes han recordado la salida de Verónica Toussaint del programa “¡Qué importa!” en donde compartió cuadro con La Estaca, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, con quien presuntamente salió peleada de dicha emisión y es la misma Sofía quien en una entrevista tachó a Toussaint de ser mala amiga.

Sofía Rivera lamentó la muerte de Verónica, en redes sociales.

Foto: "X" @SofiaRiveraT

Sofía Rivera Torres tacha de mala amiga a Verónica Toussaint

Fue en el mes de agosto del año 2023 cuando el periodista Michelle Rubalcava presentó en su canal de Youtube la entrevista con Sofía Rivera Torres en donde platicó de diversos temas, entre ellos su supuesta enemistad con Verónica Toussaint, ahí la esposa de Eduardo Videgaray la tachó de no ser una buena amiga.

“Me pareció muy desafortunada toda la situación con Vero, porque Vero fue una parte fundamental, Vero era en ese momento muy amiga de Eduardo y Estaca, sigue siendo, pero la amistad sin duda se ha enfriado…”, comenzó a decir Rivera Torres

Y es que la polémica mujer reveló que Verónica Toussaint fue parte muy importante en su relación con Eduardo, sin embargo, en el momento en que se separaron, ella se acercó con la fallecida conductora y fue su paño de lágrimas durante su ruptura, sin embargo, Videgaray hizo lo mismo.

¿Fue una mala amiga?

Foto: ¡Qué importa!

“Hubo un momento en donde Edu y yo tomamos cada quien nuestro camino, Edu estaba confundido, yo también…la pasé muy mal, Vero para mi fue una amiga, una aliada, yo le hablaba llorando…tenía una relación muy especial con Vero…pero hubo un momento en donde quizá Edu la buscó como buscando esa amistad y ella se portó más bien como ‘pues tu ya tomaste una decisión Eduardo’...y nunca Vero le contó a Edu que Sofía también estaba mal, a mi nunca me dijo que él estaba mal”, contó Sofía en entrevista

Pese a que Verónica Toussaint había dado apoyo a ambas partes en ese momento tan complicado para la pareja, Sofía Rivera asegura que tanto ella como Eduardo Videgaray al reconciliarse sintieron que la actriz de doblaje no fue una buena amiga.

“Hubo un momento en donde quizás ahí los dos sentimos que no fue la mejor amiga, pero siempre nos tratamos de llevar bien con ella, y al poco tiempo comenzaron estos conflictos con Cepillín, Alfredo Adame, pues Vero ya no quiso formar parte como que dijo: ‘está muy tenso el ambiente en ¡qué importa!’ no quiso formar parte y como se fue en un momento donde la relación estaba medio lastimada yo creo que se enfrió la amistad”, dijo Sofía

Finalmente la polémica mujer aseguró que pese a todo siempre tuvieron una buena relación y reconoció la gran mujer talentosa que fue, además, le envió mucha “luz” en el momento que la pasó mal por su salud.

Verónica Toussaint reveló si tenía mala relación con Sofía Rivera Torres

Fue en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” en donde la fallecida conductora fue cuestionada sobre la verdadera razón que la llevó a renunciar al polémico programa “¡Qué importa!”, pues los rumores apuntaban a que había una mala relación entre ella y Sofía Rivera Torres.

Ante esto, Verónica Toussaint aclaró que no se trató de algún problema entre mujeres, sino que era meramente fue de crecimiento personal, asimismo, la experta en comedia también fue cuestionada si es que le caía mal la esposa de Eduardo Videgaray.

“No, al contrario, tengo muchísimo que agradecerle a Sofía, aprendí muchísimo de ella, te voy a decir, Eduardo Videgaray a mí me tocó como amiga y compañera de él acompañarlo en un proceso complicado (la muerte de su esposa) y yo creo que Sofía lo único que le ha traído a su vida es alegría y amor…”, comenzó a explicar Toussaint

Y es que, para Verónica Toussaint ver a un amigo estar mal tras la muerte de un ser querido y reponerse para volver a darse una nueva oportunidad en el amor es algo de mucha fortuna, por lo que deja claro, que no se trató de una mala relación entre ellas, sin embargo, sí reveló que llegó un momento en el que ya no hacía los sketches que a ella le gustaban por lo que decidió probar un nuevo camino.