Muere Verónica Toussaint: esta fue la verdadera razón por la que salió de "¡Qué importa!", ¿fue por Sofía Rivera Torres?

El mundo del espectáculo una vez más se vistió de luto, pues la noche de este jueves 16 de mayo se anunció el fallecimiento de la actriz, comediante y conductora Verónica Toussaint, quien perdió la vida a los 48 años de edad a consecuencia del cáncer de mama con el que enfrentó una lucha los últimos años de su vida.

A Verónica se le recuerda por su participación en grandes programas de televisión como el matutino Hoy, así como en el reality show Divina Comida y en otras emisiones como “¡Qué chulada!” y “¡Qué importa!” a lado de Eduardo Videgaray, la Estaca, pero, justamente de este último se dijo que su salida se debió a roces con Sofía Rivera Torres y es ella misma quien lo aclaró en una entrevista en julio del 2022.

¿Verónica Toussaint tuvo problemas con Sofía Rivera Torres?

Fue en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” en donde la fallecida conductora fue cuestionada sobre la verdadera razón que la llevó a renunciar al polémico programa “¡Qué importa!”, pues los rumores apuntaban a que había una mala relación entre ella y Sofía Rivera Torres.

Ante esto, Verónica Toussaint aclaró que no se trató de algún problema entre mujeres, sino que era meramente fue de crecimiento personal, asimismo, la experta en comedia también fue cuestionada si es que le caía mal la esposa de Eduardo Videgaray.

“No, al contrario, tengo muchísimo que agradecerle a Sofía, aprendí muchísimo de ella, te voy a decir, Eduardo Videgaray a mí me tocó como amiga y compañera de él acompañarlo en un proceso complicado (la muerte de su esposa) y yo creo que Sofía lo único que le ha traído a su vida es alegría y amor…”, comenzó a explicar Toussaint

Y es que, para Verónica Toussaint ver a un amigo estar mal tras la muerte de un ser querido y reponerse para volver a darse una nueva oportunidad en el amor es algo de mucha fortuna, por lo que deja claro, que no se trató de una mala relación entre ellas, sin embargo, sí reveló que llegó un momento en el que ya no hacía los sketches que a ella le gustaban por lo que decidió probar un nuevo camino.

“...también las cosas cambian porque llegó la pandemia, entonces, dejé de hacer los sketches que a mí me gustaban, entonces lo que yo había en el programa no me gustaba, entonces me parece muy injusto que se le achaque esa salida a que era un problema entre mujeres ¿sabes?, me parece muy injusto cuando la razón tenía que ver con una cuestión de crecimiento personal…”, aclaró la conductora

¿Cómo llegó Verónica Toussaint a ‘¡Qué importa!’?

En esta misma entrevista, Verónica recordó cómo fue que conoció a Eduardo Videgaray y a “La Estaca”, a quienes por cierto vivió muy agradecida por introducirla al mundo de la radio, pues gracias a ellos, Toussaint aprendió a trabajar en este medio de comunicación.

“Hice un programa en Televisa que se llamó ‘Miembros al Aire’, en donde atrás de los chicos había una boca, pues yo era la boca, entonces ahí Eduardo Videgaray fue de invitado, entonces, ellos retoman ‘La Corneta’ y tenían los martes de mujeres, Eduardo me invitó y a la gente le gustó, después Eduardo se fue un mes a Argentina y me dejó con Estaca y entonces, yo les estaré muy agradecida por que me enseñaron a hacer radio y me pagaban…”, dijo Toussaint

Fue así como tiempo después, a los conductores les dieron la oportunidad de un espacio en Imagen Televisión y ellos asimismo invitaron a Verónica Toussaint para que fuera parte del programa, razón por la cual renunció a Televisa y aceptó de manera inmediata ser parte de esta nueva producción.