Dile adiós a Los Simpson: el exitoso juego que desaparecerá para siempre desde el 24 de enero

A lo largo de su extensa trayectoria en televisión, Los Simpsons también nos han deleitado en videojuegos con algunos títulos muy recordados, como el mítico arcade de Konami o el siempre reivindicado The Simpsons: Hit & Run.

Sin embargo, el juego más exitoso de la historia de la licencia no es ninguno de ellos, sino The Simpsons: Tapped Out, un juego gratuito de estrategia y gestión lanzado en 2012 para dispositivos móviles que nos permitía crear y poblar nuestra propia ciudad de Springfield.

Un videojuego famoso se despide este fin de semana y nunca volverá. Fuente: Web

Lametablemente, tal y como se anunció el año pasado, el juego dirá adiós para siempre esta misma semana, ya que el 24 de enero se cerrarán sus servidores. Si bien el título como tal fue retirado de las tiendas digitales el pasado 31 de octubre, todavía se podía jugar si ya lo teníamos instalado, aunque a partir de este viernes dejaremos de poder acceder a nuestra ciudad.

En los doce años que ha estado en activo ha tenido tiempo de recibir 308 actualizaciones que han acabado por sumar un total de 831 personajes y 1463 misiones.

Eso sí, a pesar de su éxito, especialmente durante sus primeros años, el título no consiguió librarse de ciertas críticas dirigidas a su modelo de negocio, ya que contaba con multitud de limitaciones y restricciones para animarnos a pasar por caja con tal de acortar los numerosos tiempos de espera por los que teníamos que pasar para poder hacer casi cualquier cosa.

