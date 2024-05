"Será mi ángel siempre": Paola Rojas rompe en llanto al recordar a Verónica Toussaint, así fue el momento en vivo

El mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de Verónica Toussaint, actriz y conductora de televisión. La noticia conmovió a importantes celebridades del entretenimiento, entre ellas a la periodista, Paola Rojas, quien rompió en llanto en una entrevista en vivo.

En entrevista para el matutino "Sale El Sol", Paola Rojas se mostró bastante dolida por la muerte de su amiga, Verónica Toussaint. En una parte de la plática la periodista se quebró en llanto, conmoviendo a los conductores y a los millones de televidentes.

En la transmisión del programa "Sale El Sol" de este viernes 17 de mayo los conductores realizaron un enlace especial con Paola Rojas, amiga de Verónica Toussaint. La conductora de "Netas Divinas" se mostró muy conmovida durante la entrevista.

Durante la plática, Paola Rojas, una de las conductoras más famosas en México, dijo que Verónica Toussaint fue su maestra espiritual. La periodista dijo que después de que su colega fuera diagnosticada con cáncer de mama se conoció a si misma y fue la faceta que compartió con varias de sus amigas.

Después de brindar sus primeras palabras a Verónica Toussaint, Paola Rojas rompió en llanto. Segundos después dijo que la conductora de "¡Qué chulada!" la acompañó durante el momento "más triste de su vida", al parecer se refería a su separación de su esposo, Luis Roberto Alves Zague.

Finalmente Paola Rojas les dijo a los conductores y televidentes de "Sale El Sol" que Verónica Toussaint siempre será su inspiración y su "ángel". Los presentadores del matutino le agradecieron sus palabras y le enviaron un fuerte abrazo.

"Me vincule con Verónica desde el alma en la etapa más triste de mi vida. Fue quien lloró conmigo. Lo que ella me compartió y me enseñó va a ser mi inspiración por los días que me quedan. Será mi ángel siempre", sentenció.