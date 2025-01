Emilia Pérez llega a las pantallas mexicanas

Emilia Pérez, la controvertida cinta dirigida por el francés Jacques Audiard y protagonizada por Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Paz llega a las pantallas mexicanas, a la espera de las nominaciones al Oscar y con cuatro Globos de Oro ganados.

Por su parte Karla Sofía comentó en entrevista, “Jacques quería que el personaje fuera lo más alejado posible desde su inicio, hasta su final, yo le dije que eso puede quedar como que no sea creíble, porque un personaje tan diferente es imposible que cambie de tal manera. Era muy complicado, pero tuvimos que trabajarlo así, porque él quiso que el impacto fuera mayor, intentar encontrar los puntos en común de Emilia con Manitas y Manitas con Emilia e incorporarlos al personaje trabajándolo prácticamente para mí, por eso creo un absurdo querer comparar una película con la realidad”.

Y agregó, “el personaje está viviendo diferentes momentos de la historia, entonces se puede percibir una realidad alternativa, por eso creo que si alguien quiere ver un documental, ya sabe lo que tiene que hacer, creo que hay muchos canales para disfrutar una historia”.

Gascón aseguró que “el público que vea esta película, simple y llanamente va a ver la mejor de la historia de la cinematografía mundial, desde que los hermanos Lumière crearon las primeras imágenes en movimiento”.

La cinta se presentó hace unos meses en el Festival de Cine de Morelia, con la presencia del elenco, “mi visita al festival fue una cosa maravillosa, me traían como loca, de un lado para el otro, llegamos por la mañana en un jet privado desde Nueva York, corriendo a entrevistas, al maquillaje, para salir corriendo a la alfombra roja, a la rueda de prensa y al día siguiente otras entrevistas y corriendo otra vez pero para Los Ángeles”.

Y detalló, “lo más bonito que me pasó fue cuando llegué y sentir que pisaba el suelo de México, porque hacía tanto tiempo que no estaba en el país, y cuando vi el todo en Morelia me emocioné, porque estaba segura que ahí todos me iban a entender, ya que veníamos de presentar la cinta en San Sebastián”.

TRAMA

“Emilia Pérez" narra la odisea que desafía géneros y expectativas. Sigue el viaje de cuatro mujeres extraordinarias en México, cada una en busca de su propia felicidad. Rita (Zoe Saldaña) una talentosa abogada poco apreciada y atrapada en un trabajo sin futuro, es contratada por el líder (Karla Sofia Gascón) de un temible cartel para ayudarle a fingir su muerte y poder vivir libremente como la mujer que siempre soñó ser.

Datos

2024 Fue el año en que se presentó en Cannes.

23 de enero se estrena en las salas mexicanas.

130 minutos tiene de duración.

La música estuvo a cargo de Clément Ducol.

La fotografía fue por parte de Paul Guilhaume.

Ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

Además de Mejor Actriz otorgado a las cuatro protagonistas.

Por Nayely Ramírez Maya

