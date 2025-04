Cuál es el icónico restaurante de CDMX donde puedes comer muy rico por solo 80 pesos

Existen muchas joyas arquitectónicas en el país, y ni hablar en Ciudad De México, pero que muchas veces no sabemos que existen porque no figuran en nuestro radar o simplemente porque creemos que no es para nosotros. Sin embargo, ese lugar no solo es un ícono por su antigüedad, sino que además se puede comer rico y barato. Quédate que te contamos más.

Comer delicioso por un precio bajo siempre es bienvenido, en especial si es en la capital del país, pero cuando ese lugar todavía mantiene su historia y su toque, es más increíble aún. Del sitio que estamos hablando es Café La Pagoda, probablemente lo pasaste un millón de veces cuando has pasado por el centro o si has visitado la CDMX. Te cuento, que ese Café tiene más de 100 años de historia y unos de los precios más bajos, que van desde los 80 pesos hasta más de 200 pesos, un platillo muy elaborado.

La Pagoda, desde afuera

La Pagoda se encuentra en Av. 5 de Mayo 10-F, Centro Histórico CDMX. El horario de atención es de lunes a domingos, de 7 a.m. a 4 a.m. Hay días especiales que permanecen abiertos las 24 horas. Es un clásico de la comida mexicana y cómo ya mencionamos, tiene gran variedad de precios y de comidas: desde un platillo simple como el consomé hasta algo más elaborado como el Plato Oaxaqueño.

La Pagoda y sus comidas

El menú es amplio y ofrece varias opciones para todos los gustos, cuentan con paquetes de comidas que incluyen el plato fuerte y alguna guarnición como frijoles, ensalada, papas y demás. Algunas de sus especialidades incluyen:

Carne asada a la tampiqueña: acompañada de enchilada de mole, frijoles refritos, rajas de chile poblano, guacamole y papas a la francesa.

acompañada de enchilada de mole, frijoles refritos, rajas de chile poblano, guacamole y papas a la francesa. Cecina de res de Yecapixtla: servida con chilaquiles verdes, crema, queso y cebolla.

servida con chilaquiles verdes, crema, queso y cebolla. Fajitas de pollo: marinadas con la receta de la casa, acompañadas de guacamole, rajas de chile poblano y nopales asados.

marinadas con la receta de la casa, acompañadas de guacamole, rajas de chile poblano y nopales asados. Enchiladas yucatecas: rellenas de cochinita pibil, bañadas en salsa de achiote y cebolla morada encurtida.

rellenas de cochinita pibil, bañadas en salsa de achiote y cebolla morada encurtida. Chilaquiles verdes o rojos: disponibles solos o con acompañamientos

La Pagoda

La Pagoda es también reconocida por su panadería casera. Entre sus panes más populares se encuentran el bísquet, el taco de piña y el chuz, que son el complemento perfecto para su tradicional café con leche o un espumoso chocolate caliente.

