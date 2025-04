Jorge Losa denuncia que lo encañonaron durante un violento asalto

El actor y cantante español Jorge Losa, conocido por su participación en telenovelas y programas de entretenimiento en Latinoamérica, denunció este viernes a través de sus redes sociales que fue víctima de un violento asalto mientras transitaba por una concurrida avenida de la capital mexicana.

Visiblemente afectado, el artista compartió detalles del traumático suceso y advirtió a la ciudadanía sobre la creciente ola de violencia que, según datos de organismos internacionales, afecta a diversas zonas urbanas en América Latina. Losa usó sus redes sociales para relatar que mientras circulaba en su vehículo junto a un acompañante, un par de personas armadas los interceptaron aprovechando el embotellamiento vehicular y las ventanillas abiertas.

Recordó que los delincuentes los apuntaron directamente con sus armas de fuego para después despojarlos de sus pertenencias. En medio del pánico, el actor también contó que su acompañante fue encañonado directamente en el pecho por los delincuentes.

Durante el atraco, les quitaron carteras, dinero en efectivo, teléfonos celulares; sin embargo, Losa logró ocultar su celular principal, lo que le permitió más tarde contactar al 911. Gracias a ello, distintos oficiales llegaron al lugar para entender la emergencia y, según Jorge, actuaron de manera ejemplar.

Yo no sé si duró un minuto o 30 segundos para mí, pero se siente como si fuera una vida en ese momento. Nunca me habían puesto una pistola adelante, a mi compañero lo encañonaron en el pecho, lo que te piden 'dame celular, no se qué, relojes' y en lo que te estas quitando todo no puedes dejar de ver el cañón del arma, dijo Jorge Losa.