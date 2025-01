La sorpresa con la que Johanna emocionó a su papá, Arturo Elias Ayub, en su boda durante el vals de padre e hija | VIDEO

Este fin de semana se celebró la boda de Johanna Elías Slim con el empresario Arturo Maldonado en una lujosa fiesta a la que asistieron las familias de ambos, así como exclusivos invitados como Sebastián Yatra, Checo Pérez, Ale Capetillo o Miguel Layún, sólo por mencionar algunos de los que acompañaron a los recién casados, pues también se hizo presente el mundo de los negocios con la presencia de Rodrigo Herrera Aspra, con quien el padre de la novia, Arturo Elías Ayub compartió pantalla en Shark Tank México.

La celebración incluyó una misa religiosa y la recepción en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas de la Ciudad de México que dejó hermosos momentos como el haber visto a un padre orgulloso entregar a su hija en el altar; sin embargo, con el paso de las horas y las publicaciones en redes sociales nos han dejado ser testigos de más momentos icónicos de la boda entre la nieta de Carlos Slim con Arturo Maldonado. Entre ellos, destaca el vals de padre e hija en el que Johanna Elías sorprendió al "tiburón" con un detalle que sacó las lágrimas de algunos de los presentes.

Pues al acercarse a la pista de baile y rodeados de todos los invitados, comenzó a sonar la canción "Tú me enseñaste a volar" de María José, sin embargo la icónica voz de la cantante fue reemplazada por la de la fotógrafa para así darle un tierno regalo sorpresa a su padre. En un video que el propio empresario compartió se aprecia que no había notado que era su hija quien estaba cantando y al enterarse no dudó en gritarlo a todos los presentes.

En el clip se ve a ambos intercambiando conversaciones, abrazos y la confesión de la bella novia a su padre, haciéndole saber que para hacer más especial el vals decidió ser ella misma quien cantara el tema. Por su parte, el resto de los invitados aplaudían y gritaban ante el hermoso momento y a un día de la boda, Arturo Elías Ayub compartió el momento en el que fue sorprendido y compartió un mensaje explicando los nervios y felicidad que sintió en ese momento.

Así fue el hermoso momento. (Foto: IG @arturoelias)

Arturo Elías Ayub presume la canción que su hija le cantó el día de su boda

A través de su cuenta oficial de Instagram el empresario y yerno de Carlos Slim compartió un mensaje a sus seguidores en el que aseveró que se estaba "muriendo de la emoción" por finalmente bailar el vals con su hija ya no como una mujer soltera, sino como recién casada, aunque el sentimiento creció todavía más cuando Johanna le pidió que prestara atención a la voz.

"Cuando de por sí estás muriéndote de la emoción y empezando el baile de la canción que escogimos juntos te dice tu princesa que escuches la voz de la canción y te das cuenta que la grabó cantada por ella y te la da de sorpresa en su boda", escribió Arturo Elías Ayub.

La publicación del ahora suegro de Arturo Maldonado causó revuelo en redes sociales, pues no sólo él no se esperaba el tierno detalle, sino que sus millones de seguidores también reaccionaron con emoción. Por su parte, figuras del espectáculo como Luz Blanchet, Ricardo Casares, Patricia Manterola, Isabel Lascurain y Sebastián Rulli dejaron comentarios felicitando al empresario, así como a los recién casados.

