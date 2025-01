Querido actor de "Como dice el dicho" revela entre lágrimas que un perro le mordió el rostro y le dejó una enorme cicatriz

Carlos Girón famoso por su participación en diversos papeles en “Como dice el Dicho” relató entre lágrimas que un perro lo mordió en el rostro causándole severas heridas, así como una enorme cicatriz. El suceso generó que el actor se sensibilizara sobre el curso de la vida y que no tenemos control ante los sucesos que nos pueden cambiar nuestro destino de un momento a otro.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el actor compartió un video en el que muestra cómo va su recuperación después de que un cirujano plástico le operó la herida que el can le dejó en la mejilla de lado derecho. En las imágenes se puede ver que su rostro se encuentra inflamado y con suturas debido a lo reciente de los hechos.

Girón no dio muchos detalles de cómo sucedió el incidente, sin embargo, no pudo contener el llanto al expresar cómo se sentía emocionalmente tras haber sido mordido en la cara. Al final del video no puede contener el llanto y su voz se empieza a cortar al hablar de la terrible experiencia, pero confió en que todo resultará bien y se recuperará satisfactoriamente.

En los comentarios del video, Girón recibió empatía y solidaridad por parte de sus amigos y seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación, y le enviaron sus mejores deseos ante la tragedia que le ocurrió. Por su parte, el actor les agradeció por todo el apoyo y cariño que le han mostrado.

El actor se mostró sensible ante el hecho que aseguró ya le cambió la vida | Foto: Instagram @carlosgironl

Carlos Girón muestra la cicatriz que le quedó tras la mordedura de un perro

Carlos Girón cuenta en el video que los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de enero, relató que el perro le hizo heridas muy fuertes y muy profundas en la cara y en un brazo, donde también le tuvieron que suturar el brazo. Aseguró que un cirujano plástico hizo un gran trabajo al suturarle mu bien la cara pero quedará una

"Estoy seguro que voy a salir de esta, voy a recuperarme y voy a seguir sonriendo, solamente me va a tomar tiempo recuperarme. Y quiero compartir esto con ustedes porque es algo que me está marcando la vida", dijo con la voz entre cortada.

¿Quién es Carlos Girón?

Carlos Girón empezó su carrera en el mundo de la actuación y conducción desde hace más de 15 años, ha participado en diversos programas como "Mujer Casos de la vida real", "Como dice el dicho" y obras de teatro como "El inframundo" y "Suegrita querida". En cuando a su labor como conductor formó parte del equipo de ADN 40, "Cambiemos de chamba", "Hoy mismo", pero también participó en el reality show "Made in México" y además estuvo varias veces como invitado en "Todo un Show", "Venga la Alegría".

