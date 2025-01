Pedro Sola confiesa que el cuadro de Silvia Pinal hecho por Diego Rivera es horroroso: “Ni se parece”

La muerte de Silvia Pinal sigue como uno de los temas difíciles de superar para su familia, así como también para el público mexicano, por lo que a través del programa de espectáculos “Ventaneando” se habló al respecto del cuadro en donde aparece la fallecida “Diva del cine mexicano”, obra que fue pintada por Diego Rivera.

Pero con el humor que lo caracteriza y la franqueza que no se le escapa, quien confesó que no le gusta para nada la famosa obra fue Pedro Sola, el conductor mencionó que no es de su agrado la pieza de la que todos hablan e incluso llegó a decir que no cree que el retrato se parezca a Silvia Pinal.

Las palabras de Pedrito Sola resonaron en todo el foro de televisión ya que mencionó: “Yo lo vi de viva voz, Silvia era muy bonita y el cuadro es horroroso”, fue lo que dijo el conductor de “Ventaneando” y puso en aprietos a sus compañeros, pero no fue lo único que compartió, ya que después agregó: “No, no... pero, ni se parece”.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre del 2024 tras permanecer por varios días hospitalizada, la partida de la actriz marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo mexicano, sobre todo en el cine y la televisión, ya que ella fue una estrella de la época de oro.

Pedrito Sola emitió su opinión sobre el retrato de Silvia Pinal. Foto IG/tutiopedritosola

¿Cuánto cuesta el cuadro de Silvia Pinal que pintó Rivera?

Fue en 1956 cuando Diego Rivera pintó el retrato de Silvia Pinal quien en ese entonces tenía solo 25 años, un cuadro que se convirtió en una de las piezas más importantes de la carrera del muralista y de la afamada actriz. El valor de esta obra no se conoce, pero se estima que va hasta los 60 millones de pesos.

Silvia Pinal presumía la gran obra de Diego Rivera. IG/silvia.pinal.h

¿Quién heredó el cuadro del retrato de Silvia Pinal?

Una de las polémicas más grandes al respecto de la muerte de Silvia Pinal es sobre su herencia, se sabe que la actriz tenía varias posiciones como inmuebles y joyas, pero una de las piezas más importantes y valiosas es la del cuadro que pintó Diego Rivera en donde aparece ella como protagonista.

Según se ha mencionado el cuadro de Silvia Pinal que pintó el muralista Diego Rivera ahora se encuentra en la casa de Alejandra Guzmán, una de las hijas de la actriz, pero aún no se ha informado públicamente si será la cantante de rock quien ahora se convierta en la única dueña del retrato.

El retrato de Silvia Pinal está valuado en cerca de 60 millones de pesos. Foto IG/silvia.pinal.h

