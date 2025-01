Revelan la ÚLTIMA FOTO de la famosa montañista que murió tratando de tomarse una selfie desde un acantilado

El mundo del deporte se encuentra de luto por el lamentable fallecimiento de la montañista Micah Manalese, de 30 años de edad, quien perdió la vida en Las Vegas. Según medios locales, la joven - originaria de California - había viajado con uno de sus amigos con la intención de atravesar el sendero Pine Creek en Red Rocks Canyon, en Nevada, sin embargo tuvo un terrible accidente escalando y murió.

Primeros reportes sugieren que la mujer trataba de atravesar un sendero peligroso cuando perdió el equilibrio y cayó desde las alturas; aunque, otros reportes indican que Micah Manalese falleció tratando de tomarse una selfie con su amigo. Aunque los equipos de emergencia hicieron lo posible por rescatarla - ya que incluso solicitaron la presencia de un helicóptero -, la montañista falleció.

Ahora, en medio de la perdida que enfrentan los familiares y amigos de Micah Manalese, se ha filtrado en redes sociales la que sería la última publicación que hizo la deportista antes de morir, donde se le ve posando mientras realiza el deporte que más le gustaba practicar: escalar. En las instantáneas se puede leer el profundo amor que la joven tenía por esta actividad física.

Revelan la última fotografía de la deportista antes de morir

Así se lucía la joven en redes. Foto: Facebook Micah Manalese

"He estado escalando al aire libre desde 2014, pero en los últimos cuatro años lo he dejado en un segundo plano", escribió Manalese como descripción de sus fotografías, las cuales fueron compartidas en víspera del Año Nuevo. El texto agrega: "me encanta la escalada deportiva y fue especial para mí reavivar esta pasión este año. Gracias por todos los momentos que pasé al aire libre y por las reuniones. Tengo hambre de más".

Tras el accidente donde murió la deportista, sus seres queridos iniciaron una recaudación de fondos en línea, donde han pedido ayuda para poder organizar los funerales de la mujer. En su página oficial de Gofundme, los familiares de Manalese aseguraron que otras cuatro personas fueron testigos del accidente, puesto que estaban detenidas del otro lado del acantilado que la mujer pretendía atravesar junto a su amigo.

Familiares y amigos lamentan la muerte de la montañista

Familiares se despiden de la joven en redes. Foto: Facebook Micah Manalese

En la recaudación de fondos se puede leer el testimonio de Robert, un hombre que aparentemente era el novio de la deportista y que no estaba con ella al momento de los hechos: "Este fin de semana perdí a mi mejor amiga, mi compañera de fechorías, mi novia. Estoy destrozado", escribió, mientras compartía varias fotografías de ellos escalando juntos. Micah era una persona verdaderamente especial. Era extrovertida, valiente y una bendición para cualquiera que tuviera la oportunidad de conocerla".

También, se lee el testimonio de la hermana de Micah, una mujer llamada Michel, quien aseguró que la joven falleció haciendo lo que más le gustaba: escalar. "El sábado pasado, Micah tuvo un accidente y falleció mientras hacía lo que más le gustaba: escalar roca", se lee en el texto.

