Captan a delincuente robando a feligreses en una iglesia mientras rezan

En redes sociales se viralizó el video de un sujeto que ingresó a una iglesia para aprovecharse de los feligreses que estaban rezando y cometer el robo de un celular. El incidente fue grabado por una cámara de seguridad instalada adentro del templo y el clip fue difundido en las plataformas sociales para que el delincuente pudieras ser identificado.

El video publicado en X, antes Twitter, muestra que son las 7:30 de la mañana, del domingo 26 de enero. Las imágenes exhiben que todas las personas están de rodillas escuchando la misa en una iglesia situada en las calles del centro de Guayaquil, Colombia. En la última banca se observa a un sujeto que está de rodillas, aparentemente rezando, sin embargo, este delincuente aprovecha que una mujer está distraída en el sermón del sacerdote y sustrae un artículo del bolso de la devota.

Antes de sustraer el objeto, el sujeto había intentado en dos ocasiones tomar las cosas de la mujer, pero no lo había logrado hasta que en un tercer el delincuente estiró su brazo hasta lograr su cometido, ante la confianza de la víctima que dejó su bolso a un costado de ella, sin suponer que a los templos también ingresaban los ladrones.

El sujeto sale tranquilamente tras robar a una mujer adentro de una iglesia. Créditos: Tomada de video.

Policía de Guayaquil busca a delincuente que roba a feligreses en las iglesias

Una vez que logró retirar el dispositivo móvil de la cartera de la mujer, el delincuente salió tranquilamente por la puerta principal del templo y se retiró del sitio sin que nadie lo detuviera tras haber cometido el delito.

De acuerdo con la Policía, la mujer habría solicitado apoyo al personal de la iglesia tras descubrir que había sido víctima de un robo, por lo que al revisar las cámaras de seguridad observaron al sujeto sustrayendo las cosas de la feligresa y se analizaron las imágenes para dar con el sujeto, sin embargo, este no pudo ser identificado. Has el momento la Policía de Guayaquil no ha podido dar con el paradero de este ladrón por lo que continúa suelto en las calles.

Sigue leyendo:

Jóvenes encapuchados roban famosa tienda de artículos electrónicos | VIDEO

VIDEO: niño de 5 años es víctima de su madre, quien lo enviaba a robar