El Papa Francisco tenía gran capacidad de sintetizar mensajes poderosos en muy pocas palabras: Mauricio Sulaimán

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, habló en entrevista con Alejandro Cacho para Heraldo Televisión sobre la primera vez que conoció al Papa Francisco. Y detalló que fue durante una visita que realizó al Vaticano junto con su hermano Héctor, para abrir una audiencia de scholas occurrentes, la fundación del Papa Francisco no religiosa.

"Había unas 50-60 personas y desde el momento que entró el Papa Francisco es muy emocionante, ver su solideo, verlo caminar", expresó el presidente del CMB.

Aseguró que el Papa Francisco tenía una capacidad de sintetizar mensajes en muy pocas palabras con mensajes muy poderosos, y relató que en aquella ocasión durante su visita al Vaticano había un grupo de bomberos a quienes el Papa les dijo "yo todos los días rezo para que todo el mundo tenga trabajo y todos los días rezo para que los bomberos no tengan trabajo".

Ese fue el primer mensaje que escuché directamente del Papa, me cautivó y a partir de ahí le puse mucha atención, en pocas palabras siempre daba unos mensajes que llegaban fácilmente para entender y para ir hacia adelante en la vida para tratar de hacer su evangelio", manifestó Sulaimán.

El Papa Francisco falleció a los 88 años el 21 de abril del 2025 / FOTO: Archivo

Pallarols nos acercó a mi hermano y a mí a tener una relación increíble con el Papa: Sulaimán

En entrevista para Heraldo Televisión, Mauricio Sulaimán contó que en otra ocasión dio un discurso en un evento para anunciar la primera pelea por la paz, "en ella el Papa me extendió la mano y me dijo 'Campeón Mundial', y yo en la confusión no supe qué decir y dijo 'pero de peso completo', como regañándome de la panza que tenía o que tengo y una carcajada hermosísima".

Finalmente, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo mencionó que tuvo la oportunidad de otras audiencias con el Papa Francisco gracias a Adrián Pallarols, "él nos acercó a mi hermano y a mí a tener una relación increíble, íntima con el Papa Francisco, muchas visitas a su casa para platicar, concluyó.