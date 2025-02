Serpiente, Tigre y Rata, los tres signos que recibirán una MALA NOTICIA este jueves 6 de febrero, según el horóscopo chino

“Qué me depara el futuro”, es una de las preguntas más frecuentes que resuelve la astrología china. Las respuestas no son directas y precisas, pero sí permite que la gente tenga una guía. Con la llegada del segundo mes del año, hay signos chinos que experimentarán cambios y, a continuación, compartimos las predicciones del jueves 6 de febrero.

De acuerdo con la astrología oriental, el comienzo de 2025 es simbólico porque el año de la Serpiente de Madera marca un camino lleno de cambios que es iluminado por la sabiduría. En parte, esto se debe a que este réptil es asociado con la inteligencia y audacia, lo que influirá en los signos chinos.

La astróloga argentina Ludovica Squirru, quien también es escritora y poeta, precisa que los cambios influirán de varias formas tanto en las cuestiones personales como amorosas, familiares y laborales; tres signos que este 6 de febrero podrían vivirlo de manera negativa son la Serpiente, el Tigre y la Rata.

2025 está regido por la Serpiente de Madera. Foto: Pixabay.

Predicciones del 6 de febrero de 2025 para los signos del horóscopo chino

Predicciones para la Serpiente

Las personas nacidas bajo el signo de la Serpiente afrontarán luchas internas que serán la oportunidad para que tengan crecimiento personal. La diplomacia y buena disposición serán las cualidades que tienen que fortalecer, sobre todo si quieren alcanzar metas profesionales; de lo contrario, podrían perder oportunidades con eco en el futuro.

La Serpiente de Madera influirá en todos los signos en todos los aspectos de la vida. Foto: Pixabay.

Predicciones para el Tigre

Tener una actitud negativa será el principal error de los nacidos bajo el signo de Tigre. Es necesario que pidan ayuda, escuchen y consideren los consejos, ya que es el camino para que dejen de aferrarse a su visión del mundo que puede estar errónea en ciertos aspectos. La altanería también tiene que quedar atrás porque de esta forma sólo ganarán enemigos.

Predicciones para la Rata

El año de la Serpiente de Madera llegó acelerado para los nacidos bajo el signo de la Rata, quienes tienen que dejar de procrastinar; de no hacerlo, empezarán a tener problemas en todas las esferas de la vida e incluso en la salud. Igual necesitan aprender a soltar porque sólo así avanzarán; esto igual implica soltar aquello que no es propio y no es su responsabilidad.

