Diputados muestran apoyo a Claudia Sheinbaum por diferendos con gobierno de Donald Trump

Los partidos de la Cuarta Transformación manifestaron en tribuna de la Cámara de Diputados, su respaldo total a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el posicionamiento de los grupos parlamentarios en San Lázaro, sobre la situación de la relación entre México y Estados Unidos, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, señaló que la titular del ejecutivo federal, demostró porque está al frente de la conducción del país, y ante ello dijo, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los mexicanos.

“Frente al amago, respondió con entereza, frente a la adversidad actuó con dignidad, y ante el acoso, actuó con integridad. Ni se dobló, ni se arrodilló, con cabeza fría, diálogo y acuerdo, superó la mayoría de las pruebas a las que se había enfrentado y estaba sometida a su gobierno, defendió la soberanía, no permitió un sólo ápice de afectación de nuestra independencia. ¡Presidenta Claudia Sheinbaum, prueba superada! Esta mayoría calificada expresa desde el Congreso de la Unión, con firmeza y contundencia, ¡No está sola!”, puntualizó.

Del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, destacó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante los diferendos con Donald Trump, la cual dijo, ha sido firme, determinada pero conciliadora, anteponiendo la razón por encima de la fuerza.

Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano (MC) expresó que Sheinbaum Pardo cuenta con el respaldo de su partido para defender a toda costa la integridad de los connacionales, aunque criticó que se busque la unidad nacional cuando los integrantes de la mayoría no garantizan el diálogo con las demás fracciones parlamentarias.

“Coincidimos con la Presidenta de la República al llamado de la unidad nacional; sin embargo, también estamos muy conscientes de que no se puede apelar a la unidad nacional, si no hay diálogo interno, y hasta hoy, no lo ha habido para muestra, la imposición de la mal llamada y acabada de votar, Reforma Judicial”, expuso.