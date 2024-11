Los K-Dramas se han convertido en uno de los contenidos coreanos más vistos en el mundo gracias a sus increibles tramas Actualmente, podemos hallas decenas de estos en plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video o Apple TV, donde hay de todos los géneros.

Sin embargo, la empresa de entretenimiento Netflix es la única que ha invertido en este tipo de producciones originarias de Corea del Sur, pues series como "El Juego del Calamar", "Love Alarm" o "True Beauty" han sido un éxito alcanzando grandes audiencias mundialmente.

Además, Netflix cuenta con uno de los catálogos de K-Dramas más grandes y en 2025 aumentará, pues se dio a conocer que habrá muchos K-Dramas y el contenido coreano para el siguiente año. Aunque aún no hay muchos detalles sobre estas nuevas producciones, aquí te compartimos todo lo que sabemos al respecto.

La última temporada de "El Juego del Calamar" llega en 2025. (Créditos: Netflix)

¿Qué K-Dramas y contenido coreano llegará a Netflix en 2025?

"Weak Hero Class" 2

La segunda temporada de este K-Drama llegara a la plataforma posiblemente en enero de 2025. Con un total de o episodios, esta producción protagonizada por Park Ji Hoon, Ryeoun, Bae Na Ra, Lee Min Jae y Lee Jun Young promete mucha acción, drama y suspenso.

"El Juego del Calamar" 3

La tercera parte de esta serie coreana llegará a Netflix en 2025, pero todavía no se ha confirmado la fecha exacta. Sin embargo, se sabe que tendrá 7 episodios y promete mucho suspenso y acción en esta última temporada.

"El Juego del Calamar" 3 tendrá 7 episodios. (Créditos: Netflix)

"As You Stood By"

La primera temporada de esta serie de suspenso y misterio, basada en una historia japones, llegaría a la plataforma hasta finales de 2025. Con un total de 12 episodios, esta historia protagonizada por Jeon So Nee, Lee You Mi, Jang Seung Jo y Lee Moo Saeng promete convertirse en uno de los mejores estrenos del siguiente año.

Así luce el elenco de "As You Stood By".(Créditos: Netflix)

"Can This Love Be Translated"

Esta serie es uno de los nuevos lanzamientos de la plataforma, por lo que aún no se sabe cuándo llegará a su catálogo. Sin embargo, se sabe que será una comedia romántica de 10 episodios, donde participarán actores como Kim Seon Ho, Go Youn Jung, Lee Yi Dam, Choi Woo Sung y Fukushi Sota.

Así luce el elenco de "Can This Love Be Translated".(Créditos: Netflix)

"Cashero"

Este K-Drama de acción y fantasía también llegará a Netflix en 2025. Aunque todavía se desconoce cuántos episodios tendrá, se ha confirmado la participación de estrellas como Lee Jun Ho, Kim Hye Joon, Kim Byung Chul, Kim Hyang Gi y Kang Han Na.

Así luce el elenco de "Cashero". (Créditos: Netflix)

"Hong Rang"

Este drama histórico llegará a la plataforma el siguiente año. Aunque todavía no se confirma cuándo estará disposible, se sabe que tendrá un total de 12 episodios y tendrá actores como Lee Jae Wook, Jo Bo Ah, Jung Ga Ram, Uhm Ji Won, así como Park Byung Eun.

Así luce el elenco de "Hong Rang". (Créditos: Netflix)

"Mercy for None"

Acción, drama y misterio llegarán en 2025 con esta historia de 8 episodios. Protagonizado por So Ji Sub, Ahn Kil Kang, Lee Bum Soo, Gong Myung y Heo Joon Ho, esta serie se estrenará el siguiente año en la plataforma.

"The Price of Confession"

El próximo año llegará este K-Drama protagonizado por Jeon Do Yeon, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Jin Seon Kyu y Choi Young Joon. Con 12 capítulos, esta producción llena de drama es una de las grandes promesas de 2025.

"Tigger"

Misterio y suspenso es lo que promete este nuevo K-Drama protagonizado por Kim Nam Gil, Kim Young Kwang, Woo Ji Hyun y Gu Hyun, el cual tendrá una duración de 10 episodios cuando llegué a la plataforma en 2025.

Sigue leyendo:

Ya está en Netflix el triste y conmovedor K-Drama de Woo Do Hwan, ¿de qué trata?

Estos son todos los K-Dramas que llegarán a Netflix en diciembre de 2024