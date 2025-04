Perro interrumpe misa y reacción inapropiada del sacerdote se hace viral | VIDEO

Un video viral está causando indignación en redes sociales, pues en las imágenes se muestra el momento exacto en el que un sacerdote patea un perro que se coló a la misa; las imágenes causaron polémica en redes sociales, donde acusan al clérigo de protagonizar una escena de maltrato animal, especialmente porque el animal sólo se encontraba caminando por el templo y para millones esta reacción fue inapropiada.

Se sabe que el incidente ocurrió en una iglesia en Perú y aunque fue en 2022, las imágenes recientemente se volvieron a viralizar en redes sociales, donde ya existe una dura crítica en contra del sacerdote que agredió al can. Medios locales informaron hace unos años que el incidente ocurrió en Yungay, en Áncash, y aunque sólo dura unos segundos, fue el tiempo suficiente para provocar la indignación y con duros mensajes, especialmente porque este 2025 se viralizó tras la muerte del Papa Francisco y de la Semana Santa.

"Se termina la semana de meditación.... Que asco de tipejo este", escribió la cuenta de X @pablocasx1 para retomar el video, mismo que ya suma más de tres millones de reproducciones. Las imágenes del video muestran al padre dando la misa y antes de invitar a todos los presentes a tomar la comunión, un perrito negro de talla mediana se cuela por debajo de la mesa de eucaristía, desde donde incomodó al clérigo.

En cuanto el perro continuó con su camino, el sacerdote leda una patada e inmediatamente se escucha un grito de dolor por parte del lomito, que rápidamente se bajó corriendo para evitar otra agresión. Aunque algunas personas presentes en la misa se mostraron incómodos con la situación e incluso hicieron ruidos de descontento, el sacerdote se acercó al frente de la iglesia para hacer un llamado de atención a los presentes.

Luego de patear a un perro que interrumpió la misa, el sacerdote interrumpió la comunión para regañar a las personas presentes, pidiéndoles que por favor dejaran de llevar a sus mascotas al santo templo. "Ayer dije que saquen los perros, por qué traen tres perros aquí", dijo frente a todos antes de que el video se cortara.

Si bien han pasado más de tres años de esta reacción inapropiada por parte del padre, en redes sociales de nueva cuenta se le está criticando y lamentando el daño que le hizo al perrito. Ante ello, en redes se leen decenas de comentarios de indignación, entre ellos:

"San Francisco de Asís viendo cómo el padrecito trata a los animales", "jamás podría respetar a un cura o cualquier otra persona que no tiene amor por los animales" y "a los animales no se les maltrata, sea donde sea y punto. No al maltrato animal".

Aunque gran parte de los mensajes que se leen en X son condenando al padre que oficiaba la misa, este acto y video viral dividió las opiniones, pues algunos internautas defendieron que las iglesias son sagradas y que por lo tanto, en ellas no tiene nada qué hacer un perro.

"Los animales no deben estar en el recinto de la misa", "es para los humanos no para los animales o mascotas", "de dónde se han sacado que está prohibido que animales ingresen a una iglesia" y "el altar es un lugar sagrado, ahí no debe haber animales", son otros de los mensajes que ya circulan en redes.