Marco Chacón dice que Imelda Tuñón quiere quitarle la herencia a su hijo, niega falsificar testamento de Julián Figueroa

El pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón parece no tener fin. Durante esta semana los abogados de la joven actriz de teatro aseguraron que Julián Figueroa no dejó testamento e incluso mostraron que la firma del fallecido cantante pudo ser falsificada.

A pesar de que no dieron nombres de los responsables se cree que están señalando a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de crear un testamento falso a nombre de Julián Figueroa. Ante esta situación el abogado concedió una entrevista en la que habló al respecto.

Cabe recordar que Maribel Guardia y Marco Chacón aseguran que Julián Figueroa sí dejó testamento y nombró heredero universal de su fortuna a su hijo, José Julián. En contra parte Imelda Garza Tuñón dice que su pareja murió sin testamento y todo habría sido creado por el abogado y la actriz.

Después de ser involucrado en el supuesto falso testamento de Julián Figueroa, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, concedió una entrevista en la que habló de la información compartida por los abogados de la actriz de teatro, Imelda Garza Tuñón.

En plática con Carlo Uriel, Marco Chacón dijo que nunca ha falsificado ningún documento, deslindándose de la versión que ofrecieron los abogados de Imelda Garza Tuñón. El esposo de Maribel Guardia recordó que el único beneficiado de la herencia de Julián Figueroa es el menor, José Julián.

"Nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese, ni ningún otro. El beneficiario de ese testamento que apareció es el niño, no es la abuela, no es ninguna otra persona", dijo el abogado.

Finalmente Marco Chacón dijo que si Imelda Garza Tuñón está "peleando" ese testamento el único perjudicado sería el menor, José Julián, nombrado heredero universal de la fortuna de Julián Figueroa. Señaló que ninguna otra persona aparece en la herencia del fallecido cantante.

"Si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo, no a mí yo no soy heredero, no a Maribel, el heredero universal es el niño, se lo está peleando al niño. No he firmado a nombre de nadie", explicó.