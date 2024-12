Las mejores 3 canciones navideñas de BTS para escuchar en Navidad

Mañana ya es 24 de diciembre y es común que en los hogares, plazas o locales comerciales se escuchen todo el día los famosos villancicos y canciones navideñas para amenizar las fechas decembrinas. Aunque existen covers de clásicos de Harry Resero y Mariah Carey o de otros temas inspirados en la nochebuena que ha cantado BTS.

Por ejemplo, Taehyung es uno de los integrantes cuyo concepto y amor por el jazz encaja perfectamente con la época navideña, hace poco estrenó "Winter Ahead" y una colaboración del tema White Christmas del fallecido Bing Crosby. Aunque, hay otros artistas como Luis Miguel, Michel Bublé que han lanzado álbumes navideños.

Como cada final de año, hay canciones que vuelven a las plataformas musicales como "All I Want for Christmas Is You", pero en el K-Pop también destacan temas que las fans reviven durante la temporada decembrina, también los grupos estrenan singles especiales como un regalo para sus fans.

Y si quieres amenizar la fiesta familiar de Nochebuena, checa las canciones navideñas que tiene BTS. La boyband incluso ha realizado performances especiales durante los festivales musicales en Corea del Sur como el famoso Gayo Daejeon.

Canciones K-Pop que puedes escuchar en Navidad

Feliz Navidad

Jin y J-Hope realizaron el cover de "Feliz navidad", originalmente grabada hace décadas por Harry Resero, la primera vez la presentaron en el festival Gayo, pero recientemente cantaron un fragmento en español durante su transmisión en vivo en Weverse.

Snow Flower

V de BTS es uno de los integrantes cuya estética encaja con la época de invierno, el cantante tiene una balada navideña perfecta para la noche del 24 de diciembre.

Dynamite versión Christmas

Y, como la Navidad también suele tener su momento de fiesta después de la cena, BTS lanzó la versión navideña de Dynamite, con arreglos de los típicos villancicos para escucharla durante diciembre.

