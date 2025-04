Estos son los 27 apellidos más comunes en México de ascendencia judía sefardí que pocos conocen

Los apellidos no son sólo un nombre más que se introduce en nuestras vidas y que llevamos a lo largo de ellas. Es también una herencia, una historia que compartimos en toda nuestra familia, porque no solo heredamos la vista corta, las migrañas, el color de ojos, etc., sino también un apellido que cuenta una historia.

En este caso, muchos mexicanos comenzaron a investigar su origen, sea porque lo necesitaban para acceder una ciudadanía o simplemente porque querían saber de donde provenían, mera curiosidad y descubrieron muchas cosas. Entre ellas, la gran cantidad de judíos sefardista que llegaron al país, casi todos desde España.

Judíos Sefardí

Los judíos sefardís son una comunidad que habitó en el territorio de España durante la Edad Media hasta que fueron expulsados por un edicto de los Reyes Católicos en 1492. Al ser desterrados, algunos decidieron embarcase hacia nuevo mundo para refugiarse en el continente y comenzar una nueva vida, aquí.

Los 27 apellidos más comunes

A continuación, los apellidos más comunes en México con descendencia judía sefardí:

Alanís

Cantú

Cardozo

Cárdenas

Cavazos

Cruz

Elizondo

Flores

García

Garza

Guerra

Guzmán

Leal

Lozano

Marroquín

Montemayor

Morales

Reyes

Rodríguez

Salazar

Saldívar

Silva

Tamez

Treviño

Valdés

Villalón

Villarreal

Si bien, que tu apellido este entre estos, no significa que realmente seas de descendencia judía ni mucho menos de España, ya que se afincaron en distintos países de Latinoamérica. Lo que puedes hacer, es un examen genealógico, si realmente quieres saber de dónde vienes.

