Advierten riesgos en comercio

El T-MEC ha beneficiado al país ante la aplicación de aranceles de Estados Unidos a más de 180 naciones, no obstante, “esa ventaja, aunque relevante, no es una garantía. México no está exento de los riesgos globales”.

Así lo aseguró Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC), tras apuntar que “este país es el principal socio comercial de EU con exportaciones de más de 460 mil millones de dólares y es su socio estratégico, lo que no lo libra de la política proteccionista de su vecino del norte, que ya impacta sectores como el automotriz, el acero y aluminio”.

Y es que reconoce que México no puede seguir dependiendo del mercado estadounidense, pues más de 80 por ciento de exportaciones mexicanas van a ese país, lo que representa un riesgo ante posibles revisiones del T-MEC en 2026.

Por ello, Claus von Wobeser sugirió que se diversifique el mercado, voltear a Europa, Asía y América Latina; propone que se desarrolle infraestructura estratégica, se de impulso a ciencia y tecnología, se fortalezca el Estado de Derecho y el entorno regulatorio.

PAL