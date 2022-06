Así fue la POLÉMICA audición de Rubí, la "quinceañera viral" en La Academia 20 años | VIDEO

Tras el regreso del famoso reality show musical “La Academia 20 años”, todo tipo de polémicas y críticas al respecto de los participantes han salido a la luz y han llamado la atención de la audiencia, pero también sobre los ya conocidos jurados encabezados por la actriz y cantante Lolita Cortés.

El pasado lunes hubo un adelanto de lo que se podrá ver en el estreno de dicho programa televisivo, en donde las miradas fueron acaparadas en esta ocasión por Rubí Ibarra García, mejor conocida como “la quinceañera viral'', quien reventó las redes hace poco más de cinco años.

Al respecto, empezó a circular en redes sociales cada uno de los comentarios del jurado conformado también por López Gavito y Ana Bárbara donde Alexander Acha lleva la dirección del programa y destacó que serán más exigentes en esta nueva edición, para que “se ganen un lugar”; pero la que más llamó la atención fue la explosiva crítica por parte de Cortés hacia la joven Rubí.

En dicho audiovisual aparece el famoso cantante Yahir, quien también participó en La Academia en la primera generación, la cual tuvo lanzamiento al aire en 2002, y que ahora le tocó presentar a Rubí y posteriormente le dio la palabra a los jurados para que extendieran sus inquietudes sobre su participación.

Rubí Ibarra de 20 años de edad decidió interpretar la canción “Equivocada”, de la actriz y cantante Thalía, sin embargo, la respuesta por parte de Cortés no fue la esperada, ya que considera que Rubí no debería tener un lugar en este proyecto.

“Me sorprende muchísimo que luego de 7 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil (…) No entiendo los que escogieron este alumnado, qué esperan que diga. No, nena, no, princesa, para mí tú no debes de estar aquí”, declaró Lolita Cortés.