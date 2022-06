La Academia, 20 años: Quiénes son los alumnos del reality show, conductores, jueces y maestros

Uno de los realities shows que más fama le dieron a la televisora del Ajusco ha sido, sin dudas, La Academia. Éste programa tuvo el objetivo de buscar dentro del público mexicano a los nuevos valores musicales. Fue así como muchos nombres comenzaron a ganar peso en la televisión.

Ahora que se celebrará la edición especial "La Academia, 20 años" la producción piensa echar la casa por la ventana, pues para empezar contarán con la conducción de Yahir, uno de los más exitosos de la primera generación. Sin embargo, no estará solo, pues lo acompañará la conductora Vanessa Claudio, quien ofreció algunos adelantos de los conciertos que habrán en los fines de semana, donde algunos exacadémicos saltarán al escenario.

De igual manera, William Valdez será el conductor virtual de la emisión de estreno. Él presentó la casa donde todos los alumnos van a compartir su tiempo durante 24 horas. La duración del programa será de 10 semanas. Asimismo apareció Dennis Arana quien será el co-conductor de La Academia Guatemala.

Para emoción de todos los fans Alexander Acha será el director, antes fue crítico, mientras que Alex Syntek será el mentor de los académicos para guiarlos en su camino al éxito con todos los consejos que un artista de su talla puede ofrecer. La madrina de los muchachos será Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación.

¿Quiénes serán el resto de los profesores?

Pero Acha y Syntek no estarán solos, pues se les unirán los maestros Beto Castillo, Raúl Carballeda, Menny Carrasco y Carlos Quezada como los profesores de canto. De igual manera estará Guille Gómez está a cargo del baile, Erick Rocha será el encargado del acondicionamiento físico. Anamar Orihuela será la psicoterapeuta.

Los críticos serán Ana Bárbara, Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Horacio Cortés, quienes son considerados como los jueces de hierro por sus duras opiniones.

¿Quiénes son los 18 finalistas de La Academia, 20 años?

Los primeros en aparecer fueron Emilio ("Te llevaré serenata"), Fernanda ("Cielo rojo"), Santiago ("Estos celos"), Alejandra ("No llega el olvido"), Esmeralda ("Por ti volaré") y Zunio ("Será"). Aunque todos dieron su mejor esfuerzo, los críticos los reprobaron directamente.

El segundo grupo estuvo conformado por Cesia ("En cambio no"), Andrés ("Mía"), Mariana ("Lo que tenías conmigo"), Nelson ("All of me" -en español-), Isabela ("Angel") y Roberto ("En algún lugar").

El tercer grupo lo conformaron Carlos ("De música ligera"), Mar ("Eres para mi"), Jackie ("Mírame"), Eduardo ("Simplemente") gracias"), Andrea ("Amor ordinario") y Rubí ("Equivocada").

Cabe destacar que las reacciones de los críticos fueron muy evidentes e incluso regañaron a Yahir por tener una carrera consolidada y "dejarse impresionar con muy poco". López Gavito, muy a su estilo lanzó una observación bastante hiriente. Sobre Rubí, la quinceañera más famosa de México, dijeron que no merece un espacio en La Academia, 20 años.

¿Quienes fueron los eliminados?

En este caso, dos de los jóvenes serán eliminados para dejar al resto como los potenciales valores del futuro. En el caso de Rubí, ganó inmunidad por decisión del público, algo que molestó a Lolita Cortés.

El primer eliminado fue Carlos quien interpretó "De música ligera". Dijo sentirse ganador y agradeció la opinión de los jueces. El segundo eliminado fue anunciado por el director Alexander Acha, quien nombró a Andrea tras considerar que interpretó mal "Amor ordinario". El primer concierto será este domingo próximo.

