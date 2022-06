La Academia, 20 años: Yahir será el nuevo conductor, pero estos exalumnos se NIEGAN a participar

Será este mes de junio cuando se estrene “La Academia 2022”, la cuál pretende traer de regreso a los alumnos de la primera generación de este reality, mismos que se ganaron el cariño del público , sin embargo, esto se le ha complicado a la producción de este reality show.

Y es que este 2022 se cumplen 20 años desde la primera emisión de “La Academia” por lo que quieren dar ese toque nostálgico al presentar a los primeros alumnos, pero todo parece indicar que muchos de ellos no quieren saber nada del reality que los lanzó a la fama.

¿Por qué?

De acuerdo con Jorge Carbajal quien comentó sobre este tema en su famoso programa de Youtube, reveló que los productores de dicho proyecto musical están batallando pues no han podido reunir a los ex académicos.

"En televisión Azteca las cosas están que arden porque ya viene el programa de 'La Academia, 20 años'... no saben cómo están batallando los productores para poder hacer un buen contenido, por el festejo... La idea es buscar y reunir a todos los participantes de la primera Academia", comentó Jorge Carbajal

Y es que todo parece apuntar que los ex alumnos están dando largas pues no todos tienen buenos recuerdos de su paso y salida de La Academia, ya que es bien sabido firmaron un contrato en donde por 7 años se veían obligados a no poder trabajar en ninguna otra empresa que no fuera la televisora del Ajusco.

Y aunque sonaba bien un contrato de 7 años, en realidad muchos de ellos estuvieron “congelados” por lo que no pudieron hacer nada por su carrera, es por eso que algunos no tienen buenos recuerdos.

"¿De verdad se les olvida todo lo que le hicieron a esos chamacos? De entrada, hacerlos firmar un contrato por siete años en los que no podían hacer nada si no era bajo el resguardo de ellos, y a la gran mayoría los metieron al congelador siete años", recordó Jorge Carbajal en su programa de YouTube

Mira el video a partir del minuto 53:29

¿Quiénes sí participarán en La Academia 2022?

Cabe señalar que no a todos les fue mal tras su paso por la Academia, tal es el caso de Yahir el Académico más exitoso de esa generación y como tal es éste quien se integra a “La Academia 2022” como conductor de la emisión.

Así como lo lees, la conducción del cantante ya está confirmada por parte de TV Azteca, por lo que en la próximas semanas podremos ver como presenta a los nuevos alumnos de “La Academia”.

Quien también podría aparecer es Wendolee ya que acaba de participar en el reality de TV Azteca “¡Soy famoso! Sáquenme de aquí”, por lo que su participación podría ser probable, aunque no ha sido confirmada.

Por su parte Toñita se encuentra con compromisos laborales con Televisa en un reality show, Raúl igual tiene proyectos con la televisora de San Ángel, mientras que Víctor García sigue buscando un espacio en la música, María Inés podría ser parte de Grupo Imagen.

Sin embargo, la gran ganadora de la primera generación, Myriam Montemayor fue vetada de TV Azteca tras los desafortunados comentarios que hiciera en un reality show, mientras que Estrella está dedicada al área financiera, Laura cuida de su familia al igual que Miguel Ángel, Héctor y Jose Antonio quienes se han alejado completamente del mundo de la música.

