¿Demi Moore se encamina a su primer Oscar? Esta es la trayectoria de la actriz que se impone con “La sustancia”

A sus 62 años de edad, Demi Moore finalmente cosecha los frutos de su trabajo en la industria del entretenimiento de la que es parte desde los años 80. La actriz estadounidense celebró esto la noche de ayer porque se coronó como la Mejor actriz de musical o comedia en la edición número 82 de los Golden Globes.

La también modelo y empresaria obtuvo este reconocimiento debido al trabajo que efectuó en la película “La sustancia” que se estrenó en 2024. Vía redes sociales, la famosa, quien es exesposa de Bruce Willis, otra estrella de Hollywood, se volvió tendencia porque es elogiada por sus seguidores que no conocen de generaciones.

Demi Moore recibe este apoyo debido a su talento y longeva trayectoria, pero también porque al recibir su Globo de Oro compartió un discurso que conmovió, ya que habló de su carrera y la crítica negativa que recibió, lo que la hizo minimizar su propia carrera. Sin embargo, esto cambió cuando tuvo en sus manos el guion de la cinta en la que trabajó con una promesa del cine, la actriz estadounidense Sarah Margaret Qualley, de 30 años.

Con su galardón en manos, la actriz expresó “llevo haciendo esto mucho tiempo, como 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz”. Para ahondar en lo que significa este logro, la estrella de Hollywood hizo una confesión y externó lo siguiente:

“Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz de ‘películas palomeras’ y eso me hizo creer que eso significaba que esto era algo que no se me permitía tener. Creí que podía hacer películas exitosas que generan mucho dinero, pero que no sería reconocida y me lo compré, me lo creí. Ese pensamiento creció tanto, que hace unos años pensé que esto era todo, que quizás había hecho lo que debía hacer. Mientras estaba en un punto bajo, apareció un mágico, atrevido y valiente y muy loco guion llamado ‘La sustancia’. El universo me dijo que no estaba acabada”.