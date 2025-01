Cancelan a Karime Pindter por criticar el cuerpo de Selena Gómez y declararse "team Hailey Bieber"

Karime Pindter se ha ganado el cariño de sus seguidores a lo largo del tiempo, sin embargo, hubo un comentario que a los fans de Selena Gómez no les gustó, pues la creadora de contenido criticó el físico de la cantante. Por lo que en poco tiempo decenas de internautas se le fueron encima en redes sociales por hablar del cuerpo de otra persona cuando ella misma ha sufrido esas críticas.

Pindter se ganó el corazón de todo México después de que quedó en segundo lugar en La Casa de los Famosos México. A su salida, la conductora ha retomado su vida laboral en redes sociales, especialmente en su podcast "Karime Kooler" donde suele poner algún tema sobre la mesa y lo va desarrollando durante el episodio.

Fue ahí donde salió al tema las recientes declaraciones que han causado controversia, pues no solo habló de su peso, se refirió a la enfermedad que sufre la actriz estadounidense motivo por el cual ha tenido un aumento de peso, pero bromeando y en tono sarcástico Karime se burló de lo que le pasaba.

La exparticipante de La Casa de los Famosos señaló que ella es "team Hailey Bieber", quien es actualmente esposa y madre del primer hijo de Justin Bieber, pero que también es expareja de Selena. Como era de esperarse, internautas no dejaron pasar el comentario y se le fueron con todo.

Karime Pindter hizo enfurecer a las redes sociales al recomendar a Selena Gómez el el uso del medicamento Ozempic al referirse a la enfermedad que padece la cantante para que baje de peso. Recordemos que la estrella de Disney fue diagnosticada con Lupus en 2015, padecimiento incurable que puede causar afecciones en diversas partes del cuerpo, así como en el estado emocional de las personas que lo sufren.

“Amo como bufas a la Selena Gómez, a mí también me caga" y luego hizo evidente su preferencia por la esposa de Justin Bieber, "la verdad yo amo a Hailey Bieber, trae la percha, la otra fodongona qué cree, qué pide (...) ‘Está enferma’, eso qué tiene que ver, mamacita, Ozempic, bypass. Y no me quieran cancelar, yo he pasado por todo”, dijo Karime.