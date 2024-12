Novio de Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo y defiende a la actriz del comentario sobre su físico

Aunque todo indicaba que la polémica de "La Casa de los Famosos México" había quedado atrás para Gala Montes sus recientes declaraciones sobre el romance con su mánager, Icho Van, generaron críticas en su contra y reavivaron el pleito que sostuvo con Adrián Marcelo. Y es que fans del influencer recordaron lo que dijo calificando de falsa su cercanía con Karime Pindter, algo ante lo que él no dudó en reaccionar con un comentario criticando el físico de la actriz y que, a su vez, encendió los ánimos con su actual pareja.

En medio de la celebración por Navidad, la actriz de "El Señor de los Cielos" decidió aclarar su situación sentimental con Karime Pindter asegurando que entre ellas sólo hay una amistad y que la ilusión de un romance nunca existió, pues fue creada por los fanáticos. Ante esto, reveló que desde hace un tiempo sostiene una relación abierta con su mánager, Icho Van, quien se había mantenido en silencio pese a la polémica hasta ahora que salió en defensa de Gala Montes por los comentarios de Adrián Marcelo.

Fue a través de redes sociales donde algunos internautas le dieron la razón a Adrián Marcelo, algo ante lo que la también cantante reaccionó recordando lo que dijo sobre ella y contra las mujeres durante su participación en el reality show por lo que puntualizó en lo alarmante que esto era. Ante esto, el conductor de "Hermanos de leche" respondió con un comentario en el que critica el físico de Montes: "No sé qué tienes más caída, la carrera o las chich**".

Es que está grave que digan que un wey que quería aventarle ácido a otra mujer TENÍA RAZÓN jajajaa háganme el favor! https://t.co/GMfg4TLM6K — Galamontes (@GalaMontes2) December 29, 2024

Novio de Gala Montes reta a Adrián Marcelo y defiende a la actriz

Aunque durante el primer desencuentro entre Gala Montes y Adrián Marcelo se mantuvo en silencio, en esta ocasión Icho Van decidió salir en defensa de la actriz y se lanzó contra el creador de contenido regiomontano con un comentario en redes sociales en el que lo reta por el comentario que hizo sobre su pareja.

“Violentando a una mujer por cómo se ve su cuerpo, en X… A ver si me lo vienes a decir tú solito, a la cara”, se lee en el mensaje que dejó a Adrián Marcelo como respuesta a lo que dijo contra Gala Montes.

Hace tan sólo unos días Gala Montes confirmó a través de una transmisión en vivo que desde hace varios meses sostiene una relación con Icho Van: “Yo no había querido decir nada porque no me gusta que se metan con mi gente. Tenemos una relación abierta desde hace mucho. Es mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida. Lo amo muchísimo".

Novio de Gala Montes la defiende de los ataques de Adrián Marcelo pic.twitter.com/KGye1MPXLz — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 30, 2024

