Chingu Amiga revela que fue hospitalizada de emergencia por comer tacos de 5 pesos en la calle

Sujin Kim, conocida en redes sociales como Chingu Amiga, ha ganado popularidad gracias a la simpatía y autenticidad plasmados en cada uno de sus videos sobre comedia y su cariño por la cultura mexicana. Aunque no todas sus experiencias han sido buenas ya que en 2024 enfrentó una fuerte crisis de salud por la que fue hospitalizada de emergencia y se mantuvo bajo observación médica durante varias semanas.

Aunque la influencer coreana no compartió más información en aquel momento que revelara el motivo por el que fue llevada con urgencia a un hospital, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar de fanáticos que se mostraron preocupados por ella. Además, le brindaron consuelo luego de que expresara su angustia por no haber podido publicar contenido por varios días durante los que no se sentía bien de salud.

Chingu Amiga revela que fue hospitalizada de emergencia por comer tacos. Foto: IG @chinguamiga

Chingu Amiga revela que fue hospitalizada por comer tacos

En una reciente entrevista durante la ceremonia de los TikTok Awards 2025, Chingu Amiga fue cuestionada sobre su estado de salud y aunque puntualizó en que mejoró de manera considerable no olvida los momentos de malestar que atravesó durante varias semanas. A varios meses de lo ocurrido explicó que todo se trató de una fuerte infección estomacal por haber ingerido alimentos en mal estado.

“No sé qué me pasó, creo que comí muchos tacos en la calle, si creo que eso fue. Es que costaban como 5 pesos y fueron 5 tacos, creo que cada uno estaba en un peso”, admitió la influencia coreana.

¿Cuándo fue hospitalizada Chingu Amiga?

En agosto de 2024 la creadora de contenido compartió a través de sus historias de Instagram que había sido hospitalizada de emergencia tan sólo unas horas antes de su participación en VidCon México donde se reunió con algunos de sus seguidores. En aquel momento explicó que aunque no se sentía bien de salud estaba decidida a cumplir con sus compromisos, sobre todo cuando se trata de sus fans.

“Chingus ahorita también ando mal, ando muy mal, pero ya me estoy recuperando poco a poco. Me puse muy nerviosa porque llevó tres días sin subir un video, nunca me había pasado esto en mi vida, pero la neta no pude, estoy nerviosísima, mañana sí subo”, indicó la influencer.

Aunque parecía que su recuperación avanzaba de manera favorable, la situación empeoró cuando viajó a Corea del Sur por lo que tuvo que buscar ayuda médica una vez más y estuvo bajo observación de expertos por varias semanas hasta que pudo mejorar por completo.

Chingu Amiga fue hospitalizada en agosto de 2024 en dos ocasiones. Foto: IG @chinguamiga

