Así es el lujoso departamento en el que Michelle Salas comienza una nueva etapa junto a Danilo Díaz

Pese a la fama que posee, Michelle Salas ha decidido mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores; sin embargo, no duda en compartir con sus seguidores a través de redes sociales algunos de los momentos más felices junto a sus seres queridos. Como el más reciente con su esposo, Danilo Díaz, con quien celebró comenzar una nueva etapa en su matrimonio a poco más de un año de haber llegado al altar.

Con dos millones de seguidores en Instagram, la hija de Luis Miguel se mantiene en contacto con sus seguidores a través de fotos y videos con los que comparte más de sus proyectos profesionales y personales. Como su reciente mudanza, de la que difundió algunas imágenes mostrando el lujoso departamento en el que ha decidido establecerse junto al empresario Danilo Díaz tras varios meses en los que ambos analizaron la mejor ciudad para vivir.

Así es el lujoso departamento en el que Michelle Salas se mudó junto al empresario Danilo Díaz. Foto: IG @michellesalasb

El lujoso departamento en el que Michelle Salas se mudó junto a Danilo Díaz

"No importa dónde, mientras sea juntos. Gracias por crecer a mi lado. New home", escribió la modelo junto a un romántico video en el que celebra la llegada a su nuevo hogar con Danilo Díaz. En las imágenes se observa que se trata de una ciudad con un ambiente cálido, tal y como ella expresó que lo deseaba hace tan sólo unos meses; además, es posible ver que está en un edificio alto que es ideal para su privacidad.

La hija de la actriz Stephanie Salas también mostró algunos de los muebles que formarán parte de la decoración de su hogar, para el que desea generar armonía y tranquilidad por lo que optó por encender un poco de "palo santo" que se considera ideal para transformar las energías negativas en positivas. Además, Michelle Salas añadió una fotografía junto a su abuela, la actriz Silvia Pinal que falleció en noviembre de 2024.

Michelle Salas muestra detalles de su nuevo departamento. Foto: IG @michellesalasb

¿Por qué se mudó Michelle Salas?

A mediados del año pasado, la hija mayor de “El Sol” compartió a través de sus historias de Instagram la decisión de mudarse de Nueva York luego de seis años viviendo en esa ciudad. La modelo, de 35 años de edad, compartió más tarde que aún no estaba segura del nuevo lugar que elegiría como su hogar pero estaba seguro que quería algo más cálido y tranquilo.

"Hoy, después de seis años de inolvidables aventuras y aprendizajes en Nueva York, cierro este capítulo con gratitud y emoción, abriendo puertas a nuevas oportunidades y sueños por cumplir. Un poco melancólica obvio, pero feliz y agradecida de poder emprender nuevas experiencias en esta vida. Emocionada de lo que viene. El final de una era. Hasta la próxima vez Nueva York, por siempre te tendré en mi corazón", escribió en Instagram.

Poco después Michelle Salas revelaría que otro de los motivos de su mudanza es que ya no se sentía segura en Nueva York: “Tomé la decisión porque llegó un punto en el que ya no me estaba sintiendo segura. Yo que vivo ahí, que tomo el metro todos los días, que camino sola todos los días, taxi, etc… no me sentía segura. Estoy volteando hacia atrás, estoy en el metro y como que súper alerta. No es que antes no lo estuviera, simplemente que siento que después del Covid, Nueva York cambió en muchos aspectos y ese es uno de ellos”.

