Poncho de Nigris arremete contra Gala Montes tras confirmar su noviazgo con su mánager: "Por moda"

El final de 'Garime' es inminente, por lo que ahora el mundo entero está reaccionando ante el nuevo novio de Gala Montes. Uno de los famosos que reaccionó a este nuevo romance de la finalista de La Casa de los Famosos México fue Poncho de Nigris, quien expresó que lo está haciendo la actriz es por "moda".

El empresario no dudó en reaccionar ante la polémica generada en redes sociales al confirmarse que la relación de Karime y Gala Montes era falsa. Poncho expresó que lo que está haciendo la actriz de 'El Señor de los Cielos' es por moda y que en realidad no siente lo que está diciendo o haciendo. De Nigris no tuvo reparos en arremeter contra ella y su nueva relación.

Lo que es una realidad es que el regio nunca expresó que hablaba de Gala Montes, sólo hizo un comentario que sus fans asumieron que se trataba de la finalista de La Casa de los Famosos México. Eso sí, el mensaje en la cuenta de X fue bastante contundente, dejando claro que el tema de la sexualidad no es por moda, como lo estaría usando la actriz, según el mensaje de Poncho.

"¿Apoco ahora te puedes hacer gay por moda? no entiendo esa parte, ¿o te gusta o no te gusta, no? ¿O es la nueva era de la moda?", escribió en redes sociales el empresario regiomontano.

¿Quién es el nuevo novio de Gala Montes?

La polémica del nuevo noviazgo de Gala Montes comenzó el pasado 26 de diciembre, cuando expresó que le está dando una nueva oportunidad al amor después de todo lo que ha pasado en temas sentimentales en los últimos años. Gala dejaría claro que tiene una relación abierta con su mánager, Icho Van, con quien se le ha visto en las últimas semanas. Ahora es momento de hablar un poco del hombre que le estaría robando el corazón a la actriz, pero también del encargado de terminar con Garime.

Como ya se mencionó, Icho Van es el mánager de la actriz que le dio vida a la hija de Aurelio Casillas en el 'Señor de los Cielos', pero también es un buen amigo de Gala de varios años atrás. Ahora, la histrionisa estaría dándole la oportunidad al amor, una vez más y lo estaría haciendo con una persona que la conoce bastante bien y que conoce bastante bien. Queda esperar a que se defina si en realidad fue amor o, como dice Poncho: "por moda".

Lo que es una realidad es que con la declaración realizada en redes sociales, los fans del Team Mar tienen claro que la supuesta relación que existió con Karime llegó a su fin, aunque algunos fans aseguran que nunca existió y solo fue una estrategia para generar más contenido y que hablaran de ellas después de salir de La Casa de los Famosos México.

