Karime Pindter reacciona a la canción de Gomita y pide superar la polémica: “Me dio mucha risa”

Mientras para algunos participantes "La Casa de los Famosos México" significó un éxito y logró impulsar su carrera, para otros no resultó como esperaban y ahora podrían quedar en el olvido tras decepcionar a los fans con su actitud. Tal y como ocurrió con Gomita, quien una vez más dio de qué hablar tras estrenar una canción en la que se burla y ataca a algunos de sus excompañeros en el reality show, como Karime Pinter que tomó con humor lo que se dijo sobre ella.

Aracely Ordaz, como también se conoce a la influencer, se convirtió en una de las participantes más odiadas del programa junto a Ricardo Peralta, quien se mantiene alejado de los reflectores tras ser abucheado en la premier de la película "Wicked". Mientras tanto, y tras quedarse sin agencia que la represente, Gomita regresó al circo e intentó incursionar en la industria musical con su canción "Puro team Gomita”.

En la canción se lanza contra otros exparticipantes de "La Casa de los Famosos México" como Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter que llegaron con gran éxito a la final. Fiel a su estilo, la exestrella de "Acapulco Shore" reaccionó con humor al reciente tema de Gomita, pero pidió a sus fanáticos dejar en el pasado la polémica por el programa y enfocarse en proyectos a futuro.

“Me dio mucha risa. Se me hizo muy chistoso, muy gracioso, yo no soy team Gomita para nada, pero me dio risa. No siento que se cuelgue, yo creo que es su humor y su manera de expresarse, me pareció chistoso. La verdad, me reí mucho (…) Yo creo que ya pasó ‘La Casa de los Famosos’, estuvo épica, histórica, icónica, pero como que ya creo que hay que vivir el futuro y los proyectos que estamos viviendo, pero pues cada quien”, dijo Karime Pindter en un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube.