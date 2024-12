Gomita habla de la salud mental tras hate por su canción y fans le responden: "¿tú sí puedes atacar y hacer bullying?"

Gomita se volvió tendencia este fin de semana cuando lanzó su polémica canción "Puro Team Gomita" en la que volvió a revivir la polémica que ocurrió dentro de La Casa de los Famosos México 2, un reality show de donde no salió de la mejor manera y que le ha dejado duras críticas en redes sociales; este tema lanza indirectas hacia Agustín Fernández y Las Chicas Superponedoras, es decir, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, algo que puso de nueva cuenta a la influencer en la mira de todos.

Araceli Ordaz, nombre real de la creadora de contenido, ha recibido duros comentarios en los últimos días y el hate en su contra no ha parado por parte de los fans de las figuras mencionadas y atacadas en su canción. Ante ello, la payasita no dudó en mandar un duro mensaje con que el lamentó que las críticas sean tan duras, en especial para personas vulnerables que podrían llegar a pensar en el suicidio e incluso atentar contra sus propias vidas. El comunicado donde resaltó la salud mental, no fue bien recibido por los internautas, quienes se lanzaron contra la influencer ya que aseguran que ella misma forma parte del bullying.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la payasita que tras participar en La Casa de los Famosos México se quedó sin agencia para representarla, compartió un comunicado con el que dejó ver que sí lee los comentarios que le dejan en redes y que además condena las críticas que recibe. Es por ello que mandó un mensaje para resaltar la salud mental y que comentarios como estos pueden orillar a una persona al suicidio.

"Yo doy gracias a Dios por a pesar de todo sigo recibiendo mucho hate por defenderme y no quedarme callada, pero pido mucho por que personas que reciben malos comentarios no quieran suicidarse o hacerse daño, y de eso soy una muestra que ningún comentario malo me hará rendirme ante el enemigo porque Dios es mi roca y él es quien pelea mis batallas... Dios no me suelta y eso es lo que me mantiene firme. El humillado será exaltado aquí. Sigo firme no me han derrumbado", escribió Gomita en un comunicado.

Por su video musical y letra de la canción, internautas aseguran que no es congruente con su último mensaje. (Foto: YouTube SoyAraceli)

Gomita condena el hate en redes sociales y la tachan de bully por su canción

Luego de mandar su mensaje resaltando que el bullying puede causar que una persona atente contra su propia vida, Gomita recibió comentarios negativos, pues en redes comentan que si bien tiene razón, ella misma propicia ese hate y prueba de ello fue la representación que hizo de Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter en su canción "Puro Team Gomita".

En su posteo de Instagram se leen comentarios como: "no acabas de sacar una canción atacando a otras personas?", "o sea tú si puedes atacar y hacer bullying a nivel nacional ? Y luego te victimizas diciendo que tú eres la agredida?", "ahora se hace la víctima" y "aprovechándose de algo tan delicado, ella siempre ha dicho que vive del hate". Pese a ello, algunos de sus fans también salieron a su defensa.

"Dios nuestro señor te ama y yo también", "te aplaudo muchiiisimo sigue adelante y brillando" y "ya era hora de que te defendieras", son algunos de los mensajes positivos y de apoyo que recibió la creadora de contenido.

¿Y tú, qué opinas? (Foto: IG @gomitaoficial123)

Sigue leyendo:

Esta fue la reacción de Agustín Fernández al escuchar la canción de Gomita donde lo menciona: "quedó resentida"

Marie Claire Harp se queda en shock al escuchar la nueva canción de “Gomita”: “Estupefacta, qué fuerte”